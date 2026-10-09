امام جمعه کیش در مراسم بزرگداشت شهید امیرحسین ترکاشوند، گفت: ساکنان کیش و همرزمان شهید ترکاشوند قدردان رشادت ها و فداکاری او هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز با قدردانی از حضور مردم و همرزمان شهید ترکاشوند، گفت: پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از شهادت امیرحسین ترکاشوند، همرزمان او همچنان در سوگ او هستند و پدر شهید را مانند پدر خود تکریم می‌کنند.

او افزود: ساکنان کیش و همرزمان شهید، پدر شهید امیرحسین ترکاشوند را مانند پدر خود می‌بینند و به او احترام می‌گذارند، این قدرشناسی و محبت، شایسته تجلیل و تکریم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به صبوری خانواده‌های شهدا گفت: برای پدری که آرزو دارد ازدواج فرزند جوانش را ببیند و لباس دامادی او را بر تنش کند، بسیار سخت است که به جای آن، پیکر فرزندش را تشییع کند.

امام جمعه کیش، گفت: با وجود این داغ بزرگ، از پدر و مادر شهید ترکاشوند نشانه‌ای از گلایه و بی‌تابی ندیده ایم. خانواده‌های شهدا با صلابت، غیرت، مقاومت و ایستادگی، این داغ بزرگ را تحمل می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، تأکید کرد: باید مراقب باشیم سخن یا رفتاری نداشته باشیم که دل شهدا و خانواده‌های آنان را آزرده کند و حضور مردم با صلابت و وفاداری، موجب دلگرمی شهدا و خانواده‌های آنان است و همه ما به شهدای عزیز و خانواده‌های آنان افتخار می‌کنیم.

او برای شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و شهدای جنگ اخیر طلب رحمت و مغفرت کرد و از خداوند خواست خانواده‌های شهدا را سربلند و عزتمند نگه دارد و همگان را ادامه‌دهنده راه شهدا قرار دهد.