خانواده‌ای در ورامین، به عشق امام هشتم (ع) از قصاص قاتل فرزندشان گذشتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید یدالله حسینی دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان ورامین گفت: در تاریخ ۱۹ فروردین‌ ۱۴۰۲، وقوع یک نزاع موجب قتل شخصی در این شهرستان شد که پس از تلاش کارگروه صلح و سازش این کانون، خانواده مقتول از حق قصاص خود با مدد جستن از ساحت قدسی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، گذشتند.

وی افزود: در چهار سال گذشته این بیست و هفتمین پرونده قصاص است که با پادرمیانی و تلاش خادمیاران کانون خدمت رضوی شهرستان ورامین به صلح و سازش ختم می‌شود.

وی اضافه کرد: خادمیاران رضوی شهرستان ورامین با همه توان در مسیر صلح و همبستگی اجتماعی، تلاش خواهند کرد.