رئیس آتش‌نشانی آبادان از مهار آتش‌سوزی در یکی از نخلستان‌های اروندکنار خبر داد و گفت: این حادثه با حضور نیرو‌های آتش‌نشانی و مشارکت پنج خودروی اطفای حریق مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداسیمای آبادان، احمدیان گفت: پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی در یکی از نخلستان‌های اروندکنار، نیرو‌های آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: در این عملیات سه خودروی آتش‌نشانی اروندکنار، یک خودروی آتش‌نشانی اداره بندر و یک خودروی آتش‌نشانی یادمان شهدای اروندکنار مشارکت داشتند و آتش پس از تلاش نیرو‌های عملیاتی به طور کامل مهار شد.

رئیس آتش‌نشانی آبادان با اشاره به مهار کامل حریق گفت: علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است و پس از مشخص شدن، اعلام خواهد شد.

آتش‌سوزی در نخلستان‌های اروندکنار در حالی بار دیگر ضرورت توجه به تجهیزات و زیرساخت‌های اطفای حریق در این منطقه را یادآوری می‌کند که نخلستان‌های آبادان و اروندکنار طی سال‌های گذشته بار‌ها شاهد حوادث مشابه بوده‌اند.

در برخی حوادث گذشته، گسترش سریع آتش در نخلستان‌ها، وزش باد و فاصله مناطق روستایی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی، عملیات اطفای حریق را دشوار کرده است. پیش‌تر نیز موضوع راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی در بخش منیوحی برای کاهش زمان رسیدن نیرو‌های امدادی مطرح شده بود.

در آخرین نشست فعالان حوزه خرمای خوزستان نیز رئیس انجمن خرمای خوزستان با اشاره به خسارت‌های سنگین آتش‌سوزی‌های سال‌های اخیر به نخیلات، بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های پیشگیری و مقابله با حریق در مناطق نخلستانی تأکید و استقرار و تقویت ایستگاه‌های آتش‌نشانی در مناطق دارای تراکم نخیلات را از مطالبات این بخش عنوان کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آتش‌سوزی‌های سال‌های اخیر خسارت قابل توجهی به نخیلات آبادان و اروندکنار وارد کرده است؛ به طوری که رئیس انجمن خرمای خوزستان اخیراً از از بین رفتن ۲۵ هزار اصله نخل در آتش‌سوزی‌های سال گذشته در استان خبر داده است.