دویست‌ و بیست‌ و دومین اجتماع شبانه مردم در محله حصارک پایین شهرستان بهارستان، همچون شب‌های گذشته با حضور پرشور شهروندان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر مواضع خود در قبال تحولات منطقه تأکید کردند.

حاضران در این اجتماع، در پاسخ به پرسشی درباره تغییر احساس و انگیزه مردم پس از ۲۲۲ شب حضور در این اجتماعات، گفتند انگیزه و حضور مردم نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به گفته آنان قوی‌تر از گذشته ادامه دارد.

آنان همچنین در پاسخ به این پرسش که چه عاملی موجب افزایش تاب‌آوری در برابر مشکلات شده است، نگاه به آینده ایران، آینده فرزندان این سرزمین و ضرورت حفظ و آبادانی کشور برای نسل‌های آینده را از مهم‌ترین عوامل برشمردند.