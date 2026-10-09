به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیپ رضا طلایی نیک، سخنگو و معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع عملکرد و چشم‌اندازهای این وزارت، به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. متن کامل گفت‌وگو به این شرح است:

سؤال: پنج وزیر شهید دفاع جمهوری اسلامی ایران که در راه اقتدار و دفاع از کشور جان خود را فدای وطن کردند؛ آخرین آن؛ امیر نصیرزاده که یاد، نام و خاطرش گرامی باد و همیشه در دل‌ها و راهش همیشه پررهرو باد، وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد؛ مهندس اخلاقی و می‌خواهیم راجع به ویژگی‌های و کارنامه کاری ایشان صحبت کنیم، اما قبل از آن به عنوان یک ادای دین به آن‌چه در مسیر اقتدار جمهوری اسلامی ایران از جانب امیرنصیرزاده صورت گرفت، بپردازیم؟

سردار طلایی نیک: یاد امام شهید، امام راحل رحمت‌ الله علیه و همچنین همه شهدای والامقام ایران اسلامی را گرامی می‌دارم و برای عزت و تندرستی مستدام فرماندهی معظم کل قوا؛ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای عزیز از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم و همچنین جا دارد که از یک هزار و ۲۰۰ شهید وزارت دفاع یاد کنیم و پنج وزیر شهیدی که به نیکی اشاره فرمودید و امیدواریم همه رزمندگان نیرو‌های مسلح و این فداکاران و جان‌فدایان ملت ایران که خود ملت ایران هم ده‌ها میلیون جان‌فدا امروز آمدند به صف نیرو‌های مسلح و رزمندگان پیوستند برای دفاع ملی از وطن اسلامی عرض ادب و احترام داشته باشم. در ارتباط با شهید امیر سرلشکر خلبان دکتر نصیرزاده؛ ایشان شخصیت ویژه‌ای داشتند و واقعاً یکی از پرافتخارترین دوره‌های وزارت دفاع، وزارت شهید نصیرزاده بود، هرچند دوره کوتاهی بود؛ ایشان کلاً ۱۸ ماه وزیر دفاع بودند، به لحاظ سوابق، اولاً شخصیت فردی ایشان بسیار انسان باتقوا، متدین، مؤمن، ولایی، ساده‌زیست، صمیمی، هوشمند، متفکر، بسیار بسیار مدیر و مدبر بودند و این سیر فرماندهی که قبلاً در نیروی هوایی ارتش تا فرماندهی نیروی هوایی و بعد در ستاد مشترک ارتش، معاونت طرح و برنامه ستاد کل ارتش و همین طور در ستاد کل نیرو‌های مسلح تا جانشینی سرلشکر شهید باقری طی کرده بودند به عنوان جانشین رئیس ستاد کل، وقتی که برای وزارت دفاع منصوب شدند، دوره ایشان هرچند کوتاه بود، اما بسیار بسیار تحول‌آفرین بود. یکی از تکیه‌گاه‌های شهید نصیرزاده، نیروی انسانی و نخبگان بود، خیلی توجه ویژه‌ای به نخبگان و ارتقای منزلت و نقش‌آفرینی نیروی انسانی در وزارت دفاع داشتند. در دوره ایشان شبکه دانش‌بنیان کشور چیزی حدود ۳۵ درصد به شبکه همکار سازمان‌ها، فناوری و صنایع وزارت دفاع اضافه شد و همچنین در دوره ایشان در همان سال اول ۸۰ درصد نسبت به دوره مشابه قبل، ما افزایش میزان و ظرفیت تولید در دوره شهید نصیرزاده داشتیم. از رویکرد‌های ایشان در حوزه فناوری؛ نیل به نوآوری‌ها و دانش بدیع و نوظهور بود. اهمیت ویژه‌ای با توجه به شناختی که از میدان داشتند و قبلاً در حوزه‌های خلبانی تا سطوح راهبردی را طی کرده بودند، این که نیاز میدان در حوزه رزم؛ رزم هوایی، دریایی و زمینی، حوزه موشکی و پهپادی؛ با ارتقای فناوری صورت بگیرد، ایشان کل وقت خود را شبانه‌روز؛ عمده وقت ۲۴ ساعت او در اختیار این بحث‌ها بود حتی آن لحظه و ساعت قبل از شهادت ایشان که محافظین ایشان برای من نقل کردند؛ در ساعت قبل از شهادتشان در همین مسیری که صبح به جلسه شورای دفاع رفتند و در کنار امیر شمخانی که به شهادت رسیدند در کنار امیر موسوی، سردار پاک‌پور و سایر شهدا؛ ازجمله دو تن از معاونین وزارت دفاع؛ شهید سرلشکر مظفری‌نیا، شهید سرلشکر جبل‌عاملیان، محافظ ایشان می‌گفت در طول مسیر یکسره تماس می‌گرفت و کار را دنبال می‌کرد و یک شخصیت جهادی و بسیار بسیار مدیر و مدبر بودند، پایه‌ریزی‌هایی کردند در دوره وزارت خودشان که ما ثمره آن را در جنگ رمضان دیدیم، یعنی، چون در دوره‌ای که ایشان وزیر بودند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم اتفاق افتاد، آن جنگ ۱۲ روزه را ایشان خیلی خیلی پرقدرت نیرو‌های مسلح را از همه ظرفیت‌های وزارت دفاع، راهبری و پشتیبانی کردند و وقتی که شهید سپهبد موسوی بعد از شهادت شهید سپهبد باقری، تابستان همین سال گذشته به وزارت دفاع تشریف آوردند و در شورای راهبردی وزارت دفاع عملکرد وزارت دفاع در جنگ ۱۲ روزه که شهید نصیرزاده وزیر دفاع بودند، ارزیابی شد و شهید موسوی رئیس ستاد کل وقت نیرو‌های مسلح بسیار بسیار تقدیر و تجلیل کردند هم از نقش شهید نصیرزاده و هم سایر مجموعه وزارت دفاع و سال ۱۴۰۳ قبل از جنگ ۱۲ روزه ما شرفیابی داشتیم محضر فرمانده معظم کل قوا، نمایشگاهی در محضر حضرت آقا ارائه شد، حضرت آقا وقتی نمایشگاه را دیدند آمدند در جمع مدیران ارشد وزارت دفاع فرمودند این ساعت دلنشین و شیرینی برای من بود، اواخر سال؛ بهمن سال ۱۴۰۳.

سؤال: از دیدن توانمندی‌ها؟

سردار طلایی نیک: توانمندی‌ها و اقتدارآفرینی که وزارت دفاع در آن نمایشگاه در برخی محصولات به صورت عینی و دقیق ارائه شده بود و بعد حضرت آقای شهید اشاره‌ای فرمودند که باید ملت ایران از شما قدردانی کند؛ این روند جهشی که در حوزه توسعه تسلیحات، تجهیزات و پشتیبانی‌های فناورانه از نیرو‌های مسلح انجام می‌شود. این رضایتمندی حضرت آقا حتی تا نزدیکی شهادت شهید نصیرزاده دوباره تکرار شد؛ یعنی شهید نصیرزاده تقریباً یک ماه شاید کمی کمتر یا بیشتر از زمان قبل از شهادت‌شان به محضر حضرت آقا شرفیاب شدند، گزارش‌های دوره‌ای می‌دادند، بعد از جنگ ۱۲ روزه، این گزارش‌های دوره‌ای دیگر کوتاه، کوتاه انجام می‌شد، یعنی تقریباً هر یک ماه، ۴۵ روز یک بار حضرت آقا فرماندهان را می‌خواستند، خود شهید نصیرزاده را و بعد می‌فرمودند روند کار را گزارش دهید، وقتی ایشان شرفیاب شدند محضر حضرت آقا و گزارش دادند؛ تقریباً یک ماه قبل از شهادت‌شان، بعد از این که آمدند، حضرت آقا به شهید سرلشکر شیرازی؛ رئیس دفتر نظامی فرموده بودند من امروز هم آقای نصیرزاده را خیلی سرحال دیدم و هم خودم خیلی خوشحال شدم و این را کتباً هم ابلاغ فرمودند که مستند آن را داریم و این ابراز رضایت ولی امر مسلمین؛ فرمانده معظم کل قوا؛ بزرگترین رفع خستگی بود که هم برای شهید نصیرزاده و هم همکاران وزارت دفاع انجام شد، این دوره از دوره‌های پرباری بود که یک انسجام و توانمندی بسیار خوبی در مجموعه وزارت دفاع ایجاد شد.

سؤال: راجع به امیرنصیرزاده؛ این شهید بزرگوار، جدا از ویژگی‌ها و شخصیت کاری و مسیری که در وزارت دفاع طی کردند، شخصیت بسیار والایی در عرصه خانوادگی داشتند که می‌شود ساعت‌ها گفت و شنود کرد، ما روایت‌های بسیار زیبایی را از زبان دختر و همسر صبور و بزرگوار ایشان در موقعیت‌های مختلف شنیدیم که ان‌شاءالله به وقت آن، در برنامه‌ای مفصل راجع به آن صحبت کنیم، اما یک نکته؛ بعد از شهادت امیر بزرگوار، وزارت دفاع مسیر بالندگی، ارتقای توانمندی و آن انگیزه‌ای که باید می‌داشت و حفظ می‌کرد و حتی زیاد‌تر می‌کرد را از دست نداد و می‌بینیم که به سرپرستی سردار بزرگوار ابن‌الرضا همچنان این مسیر پرقوت در این بازه زمانی تا پیش از انتخاب، ارائه و معرفی وزیر پیشنهادی دفاع، همچنان طی شد؛ از این دوران برای ما بگویید؟

سردار طلایی نیک: این پایه‌ریزی که از گذشته شده بود و در واقع وزارت دفاع، صنعت‌دفاعی، قدرت دفاعی؛ این بالندگی و این جهش قدرت موشکی، پهپادی و عرصه‌های گوناگون؛ میراث امام شهید است در درجه نخست که راهبری عالی و راهبردی را داشتند و مجموعه‌ای از زحمات که همه عزیزان در این سال‌های گذشته داشتند، ازجمله در پایه‌ریزی که شهید نصیرزاده در آن دوره وزارت‌شان داشتند؛ در یک مقایسه اگر بخواهم بگویم؛ دشمن در دفاع رمضان؛ جنگ رمضان، از حجم آتش بیشتر و فناوری‌های پیشرفته دنیا استفاده کرد؛ یعنی بالاترین سطح فناوری‌های دنیا؛ صد‌ها شرکت معتبر و برند دنیا در زنجیره پشتیبانی رژیم صهیونی و آمریکای تجاوزکار بودند، با این حجم آتش و کشور‌های گوناگونی که در منطقه؛ سرزمین و امکانات و ظرفیت‌هایشان در اختیار دشمنان ما قرار گرفته بود، این حجم آتش سنگین و استفاده از برترین فناوری‌های دنیا، این طرف جبهه؛ جبهه ملت و ایران ما دو ویژگی داشت؛ یکی این که باز در این سمت ما نوآوری و دفاع نامتقارن داشتیم که موجب پیروزی ما و شکست دشمن شد و دفاع اقتصادی؛ یعنی هزینه‌هایی که ما انجام دادیم با هزینه‌هایی که دشمن انجام داد؛ سلاح به سلاح، موشک به موشک، تیر به تیر در تمام مهمات و تجهیزات گوناگون، اصلاً قابل مقایسه نیست. در برخی از موشک‌های مشابه یا سلاح‌های آفندی و پدافندی که در مقابل هم استفاده شده، بعضاً یک تا ۱۰ برابر، بعضاً تا ۲۰ برابر حتی ۵۰ برابر هزینه هم داریم که دشمن گرانتر و هزینه بیشتری داده و ما سلاح ارزان‌تر، اما با قابلیت و اثربخشی بالاتر و در دفاع نامتقارن، ملت و رزمندگان نیرو‌های مسلح دشمن را زمین‌گیر کرد و دوره هفت ماهه‌ای که بعد از شهادت امیر نصیرزاده سپری کردیم با محوریت سردار دکتر ابن‌الرضا به عنوان سرپرست وزارت دفاع که در دوره شهید نصیرزاده، جانشین وزیر بودند و ایشان با همان اقتدار و راهبری مدبرانه، با کمک معاونین و مدیران وزارت و رؤسای سازمان‌های وزارت دفاع توانستند با حمایت ستاد کل نیرو‌های مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا‌ء کمک فرماندهان و پشتیبانی دولت، خیلی خیلی پرقدرت این هفت ماه زیر آتش دشمن با وجود برخی آسیب‌هایی که به ما در اثر اصابت برخی از تجاوزگری‌ها و اقداماتی که دشمن در برخی از تأسیسات ما انجام داد، اما میزان تولید در این هفت ماه؛ دو و نیم برابر نسبت به دوره مشابه آن قبل از جنگ رمضان شده است و این افزایش ظرفیت چگونه اتفاق افتاد؟ با دو راهکار مؤثر؛ یکی این که ما جایگزین‌های امن را از قبل در نظر گرفته بودیم و صنایع ما، تولیدات ما در مناطق امن استمرار پیدا کرد، دشمن در یکی از محاسبات غلطش همین بود، فکر کرد در بعضی از جا‌ها در شرایط جنگ با اختلال مواجه شود، تامین و تولید و تجهیز و تسلیح نیرو‌های مسلح با اختلال مواجه می‌شود، در صورتی که نه تنها با اختلال مواجه نشد، هیچ روزی تولید و تامین نیرو‌های مسلح به صورت بومی و ایرانی قطع نشد، در موقعیت‌های امنی که از قبل تدارک و دیده شده بود، هم در ارتش، هم وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح که این در محاسبات دشمن نبود، دوم شبکه‌های دانش بنیان بیش از ۹ هزار شرکت خودشان با انگیزه و اراده قبل از جنگ آمدند پای کار، ما فقط یک صنعت دفاعی دولتی نداشتیم، یک صنعت دفاعی در گستره زمینی ایران داشتیم و این باعث شده ذخیره استراتژیک و تولیدمان همیشه بیش از میزان مصرف روزانه تسلیحات و تجهیزات از موشک‌های دوربرد تا میان برد تا پهباد و تا همه تجهیزات که این یکی از شگفتانه‌های این جنگ بود که سردار ابن الرضا هم در حوزه هدایت سازمان‌ها و مجموعه صنعت دفاعی و هم حوزه‌های آمادی مثلا سازمان اتکای ما یک چیزی در حدود بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان توانست نیاز‌های آمادی را غیر از تسلیحات و تجهیزات اقلام اساسی را در اختیار پادگان‌ها و پایگاه‌های نیرو‌های مسلح، نظامی و انتظامی قرار دهد، شبکه فروشگاهی اتکا هم برای خانواده‌های نیرو‌های مسلح شاغلین و بازنشستگان و هم برای مردم همواره مملو از کالا و امکانات بود، هیچ گونه کسری در ارائه و عرضه نیاز‌های کالا‌های اساسی نداشتیم و از طرف دیگر ما در افزایش میزان خدمات معیشتی هم از اول سال تا الان ۴۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشتیم.

این دوره بسیار موفقیت آمیزی بود که سردار دکتر ابن الرضا با کمک مسئولین وزارت با وجود شهادت امیر نصیرزاده طی کردند و به افتخارات دوره شهید نصیرزاده اضافه شد که البته آن راهبری‌های پایه‌ای خود شهید نصیرزاده به حمدالله تدبیر کرده بودند.

سوال: گزینه پیشنهادی دفاعی به مجلس آقای اخلاقی، اشاره کردید همه تدابیر برای حفظ قدرت و توان دفاعی در وزارت دفاع در هر زمانی پیش از جنگ و ایام جنگ اندیشیده شده بود، دشمن بسیار متوهمانه راجع به از بین بردن توان دفاعی ایران صحبت می‌کند و با توجه به آن چه اشاره کردید، تدابیری که اندیشیده شده بود، قدرتی که حفظ شده بود حتی بیشتر از گذشته حفظ شده بود به آن چه که اشاره می‌کند به صورت توهم بفرمایید؟

سردار طلایی نیک: بزرگ‌ترین دروغگو در این جنگ رمضان ترامپ بوده، بیشترین دروغ‌ها و بزرگ‌ترین دروغ‌ها و آن رویکرد متوهمانه‌ای که اشاره کردید ترامپ جنایتکار داشته و بقیه همدستان تروریستش و همین که هیچ گونه ما وقفه‌ای در تولید نداشتیم و هیچ گونه کمبودی در مهمات و تجهیزات و تسلیحات راهبردی نداشتیم و حتی تولید ما نسبت به قبل از جنگ هم چند برابر شد، این سند میدانی و عینی مبنی بر دروغ‌های عملیات روانی است که ترامپ و امثال ترامپ داشتند و این را به گور خواهند برد که آرزوی این که ایران ما از نظر صنعت دفاعی، پشتیبانی دفاعی با وجود عمق استراتژیکی در بدنه مردمی و بومی شدن و مردمی شدن صنعت دفاعی داریم و کم هزینه شدن صنعت دفاعی به خاطر ایرانی بودن و بومی بودن و در مناطق امن بخش عمده‌ای سلاح‌های راهبردی ما و مهمات پیشرفته ما در مناطق امن و در پیش بینی‌های پدافند غیر عامل بسیار خوب انجام می‌شود که مصون از تعرض دشمن است.

این کاملا در میدان اثبات شد و در مقابل البته در اشارات رسمی مقامات دشمن و هم در فضا‌های رسانه‌ای و فضا‌های ارزیابی کارشناسانه مراکز رصدکننده دنیا کمبود سلاح و کمبود مهمات در برخی از تسلیحاتی که دشمن بیشتر استفاده کرده، امروز دیگر زبانزد عام و خاص است و این عدم توازن میزان پشتیبانی از جهت بومی بودن و این که آن‌ها وابستگی به شرکت‌های چند ملیتی و زنجیره‌های گوناگون دارند که نمی‌توانند به سرعتی که ما داریم تولید و تامین می‌کنیم تامین کنند، این یکی از پیشرفت‌هایی است که با اتکای بیش از یک صد دانشگاه در ایران و چیزی در حدود ۴۰۰ شرکت دانش بنیان و جامعه بزرگ نخبگان و دانشمندان ایران به دست آمده و این قدرت، چون بومی شده، دشمن شکن است و این قدرت اقتدارآفرین است و برای ملت ایران یک سرمایه بزرگ دفاعی است که برای همیشه خواهد بود.

سوال: انتخاب گزینه پیشنهادی دفاع در مجلس شورای اسلامی و معرفی آن به خانه ملت، گزینه‌ای که هم دشمن و هم رسانه‌های وابسته به دشمن خیلی نگران کرده و خیلی تحلیل دارند راجع به آن ارائه می‌کنند و ما می‌خواهیم بپرسیم با انتخاب و نهایی شدن این گزینه رویکرد وزارت دفاع نسبت به گذشته چه تغییرات‌ی خواهد کرد، کدام مسیر‌ها بیشتر و پیشتر شاید از قبل تقویت خواهد شد؟

سردار طلایی نیک: با همفکری عالی‌ترین مقامات کشوری و لشکری و نظام آقای مهرداد اخلاقی از پیشکسوتان حوزه صنعت دفاعی و از همکاران ما به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شدند به مجلس برای رای اعتماد و افراد متعددی این ظرفیت و این استعداد داشتند که وزیر دفاع شوند، چون ما همیشه در ایران خوشبختانه در همتاپروری و جانشین پروری در نیرو‌های مسلح الگو هستند برای کل دستگاه‌های اجرایی با وجود فرماندهانی که شهید شدند، شهید نصیرزاده عزیز، شهید شمخانی، شهید باقری، شهید موسوی ولی بلافاصله این جایگزین‌ها انجام می‌شود این نظام استعدادیابی و خلاقیت‌هایی است که در پرورش استعداد‌های نیرو‌های مسلح همواره با راهبری امام شهید استقرار پیدا کرده، آقای مهندس مهرداد اخلاقی ۴۳ سال سابقه خدمت در وزارت دفاع دارد، از مدیران خوشنام، مدیران جهادی، از مدیران باتجربه و متخصص و مسلط به حوزه‌های سلاح‌های راهبردی مخصوصا حوزه موشکی، صنایع پیشرفته دفاعی و حوزه‌های پشتیبان و زنجیره‌ها و سامانه سلاح‌های گوناگونی است که به صورت سلاح‌های ترکیبی استفاده می‌شود در بین حوزه‌های رزم دریایی، هوایی، زمینی، حوزه‌های موشکی، ایشان با توجه به این قدمت و سوابقی که دارند و به عنوان دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر حدود ۴۳ قبل که فارغ التحصیل شدند و همچنین بزرگ‌ترین سازمان وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع است که حدود ۴۵ درصد ظرفیت صنعتی ما در یک سال، این سازمان قدیمی‌ترین سازمان است، بقیه سازمان بعدا توسعه پیدا کردند، مثل سازمان صنایع هوایی، صنایع دریایی، صنایع الکترونیک یا صنایع هوافضا که این سازمان بزرگ‌ترین، قدیمی‌ترین و محوری‌ترین سازمان و آقای اخلاقی ۹ سال رئیس این سازمان است و در ارزیابی‌های سالانه بین همه سازمان‌ها همیشه جزو آن یکی دو تا سازمان برتر و اول در عملکرد صنعتی و تولیدی بودند و بیش از ۴۰ تقدیرنامه دارند آقای اخلاقی، سه چهارتا ازاین تقدیرنامه‌ها از امام شهید و به اسم و به نام فقط به خواست ایشان به خاطر عملکرد موفقی است که در دوران مدیریت شان در سطح راهبری صنایع دفاع پیشرفته داشتند و خلاقیت‌هایی که در ابداع موشک‌های جدید، سلاح‌های جدید، نوآوری‌هایی که اتفاق افتاد در ارتقای قابلیت ها، توسعه ظرفیت تولید و بهره گیری از نخبگان و بهره گیری از شبکه دانش بنیان و بخش خصوصی کشور، این توانمندی‌های ویژه‌ای که ایشان دارد و همچنین روحیه جهادی، به عنوان یک مجاهد گمنام است، چون در این مجموعه‌هایی که کار می‌کردند، معمولا یک صیانت حفاظتی می‌شود که این عزیزان خیلی در جامعه و فضای عمومی مطرح نمی‌شوند، شاید خیلی چهره اش و اسمش شناخته شده نباشد، هرچند دشمن ایشان حدود ۳۰ سال پیش جزو فهرست تحریم قرار داد آقای مهندس اخلاقی به خاطر همین نقش آفرین کلیدی در حوزه‌های موشکی و حوزه‌های صنایع راهبردی داشت و این خانواده‌های صنعت دفاعی، خانواده موشکی، خانواده‌های موشک‌های عماد، موشک‌های حاج قاسم، موشک‌های سجیل و انواع موشک یک مجموعه‌های از همکاران و شهدای عزیز و خلاقیت‌های نیرو‌های مستعدی بوده از جمله مهندس اخلاقی یکی از مدیران کلیدی و فناوران تخصصی این موضوع بودند ایشان، چون یک سابقه مدیریتی راهبردی هم دارد در صنایع مختلف با همه فرماندهان نیرو‌های مسلح از نزدیک تعامل فعالی داشتند، کل حوزه‌های نیرو‌های مسلح و دفاع را شناخت دارند، به یک روحیه جمعی و تیمی هم دارند، حتی معرفی آقای مهندس مهرداد اخلاقی به عنوان وزیر دفاع به من فرمودند سردار ابن الرضا گفتند که ما دو تا با هم کار خواهیم کرد و ما یک خانواده و یک مجموعه هستیم، وزارت دفاع یکی از ویژگی هاش این است که به صورت تیمی، جمعی و مدیریت مشارکتی یک الگوست برای خیلی از دستگاه‌های دیگر، سردار ابن الرضا به عنوان جانشین وزیر آقای اخلاقی نظرشان است که ادامه مسیر خواهند دادمثل زمان شهید نصیرزاده که جانشین وزیر بودند و معرفی آقای اخلاقی با این رویکردست که علاوه بر تجارب و شایستگی‌ها و ویژگی‌های شخصیتی و فردی و روحیه جهادی که دارند، چون در حوزه صنعت دفاعی جزء افراد برتر ایران هستند، می‌توانند در جهش قدرت تولیدات صنعتی به ویژه در حوزه‌های موشکی، پهبادی وسلاح‌های راهبردی ایشان می‌توانند این جهش را استمرار دهند و با تحرک بیشتر و سرعت بیشتری بالا ببرند باتوجه به اقتضائات جنگ، یعنی اقتضائات جنگ و شرایط جنگ ایجاب می‌کرد که وزیر دفاع کسی باشد که مثل شهید نصیرزاده یا شهید شمخانی که ۳۰ سال پیش بنیان گذاری خیلی از صنایع راهبردی شهید شمخانی ۳۰ سال قبل، ۲۷-۸ سال پیش که وزیر بودند در حوزه موشکی و پهبادی که وزرای بعدی این را استمرار دادند، این را به عنوان اقتضای جنگ و اولویت‌های حوزه صنعت و تسلیحات و تجهیزات البته در کنارش ایشان برنامه دارند برای معیشت شاغلین، نیرو‌های مسلح و برای بازنشستگان لشکری که برنامه شان این‌جا است و به مجلس تقدیم کردند، محور‌های بسیار گوناگونی دارد، شاید فرصت برنامه اگر اجازه می‌داد به تک تک این‌ها اشاره می‌کردم.

در حوزه‌های گوناگون رزم ایشان برنامه‌ای با تایید ستاد کل نیرو‌های مسلح و با حمایت قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء و در تعامل فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح و با اعتمادی که رئیس جمهور داشتند و مجموعه مسئولین نظام با شناختی که ازایشان داشتند معرفی شدند و امیدواریم با حضور ایشان که الان همکار ما هستند در سازمان صنایع دفاع، رئیس سازمان صنایع دفاع و قبلا رئیس سازمان هوافضا سال‌ها بودند و درگروه‌های خدمات و تجربیاتی بالایی دارند ولی قرارگرفتن ایشان در تیم مدیریت وزارت دفاع به عنوان وزیر و محور مدیریت وزارت دفاع قطعا سرعت و گستره ارتقای توانمندی‌های پشتیبانی به دنبال خواهد داشت، هم پشتیبانی تسلیحاتی و هم پشتیبانی فناوری و رسیدن به ابداعات و خلاقیت‌های جدید تسلیحاتی و تجهیزاتی، هم پشتیبانی مهندسی و پشتیبانی معیشتی و هم پشتیبانی از دیپلماسی دفاعی از نیرو‌های مسلح و حوزه دفاعی کشور برنامه‌هایی که دادند همه حوزه‌ها را پوشش می‌دهد.

سوال: با کارنامه آقای اخلاقی باید منتظر شگفتانه‌های بیشتر در حوزه دفاعی و موشکی باشیم، در ایام جنگ با توجه به این که ما یک مسیر طی کردیم از امیر شهید نصیرزاده راجع به قابلیت‌های وزارت دفاع در دوران سرپرستی آقای ابن الرضا و رویکردی که وزارت دفاع بعد از انتخاب مهندس اخلاقی خواهند داشت، مسیر تولید، چون اشاره کردید تولید بی وقفه ادامه داشت، باتوجه به این که بخش عمده و بخش مهمی از فعالیت‌های وزارت دفاع در حوزه تولید خلاصه می‌شود، در ایام جنگ ما چقدر از توانمندی‌های مان استفاده کردیم و الان که همچنان این جنگ ادامه دارد برنامه ریزی‌های وزارت دفاع برای تقویت تولید به جهت حفظ اقتدار، افزایش اقتدارچیست؟

سردار طلایی نیک: با توجه به این که بین کارخانه و صنعت و میدان رزم فاصله‌ها برداشته شده، فاصله همکاری منظورم، نه فاصله جغرافیایی، فاصله همکاری و ارتباط سیستمی بین موقعیت‌های تولیدی، کارخانه و صنعت و میدان رزم و عملیاتی که نیرو‌های مسلح در میدان هستند، برداشته شد، همکاران صنعتی ما از صنایع مختلف وزارت دفاع در میدان کنار لانچر‌های موشکی، کنار پایگاه‌های پهبادی، کنار همکاران ما در نیروی دریایی سپاه و ارتش، کنار همکاران ما در نیرو هوافضای سپاه و همه جا هستند، چون این فرآیند یادگیری و آزمون‌های عملی و واقعی که در میدان رزم از سلاح و مهمات و تجهیزات انجام می‌شود بلافاصله این می‌آید برای ارتقای آن متناسب با نوع تهدیداتی که دشمن دارد این ارتقا به صورت فعال انجام می‌شود.

یکی از رویکرد‌های وزارت دفاع که آقای اخلاقی برنامه خیلی تخصصی و ویژه‌ای برای این مسئله دارند این است متناسب و متناظر با نیاز میدانی رزمندگان در نیرو‌های مسلح ما سلاح‌های مان هم به لحاظ کیفی باید به صورت روزآمد و دوره‌ای ارتقا پیدا کند.

از جهت میزان تولید الان ما به میزان نیاز تولید برای یک جنگ پایدار و طولانی به حمدالله سیستم تولیدمان را داریم، اما چون ظرفیت صادراتی هم داشتیم درسال‌های اخیر امسال هم برنامه صادراتی داریم، محصولات مازاد امکان و قابلیت صادرات دارد، اتفاقا بعد از این که ایران توانست آمریکا و رژیم صهیونی در میدان جنگ شکست دهد، زمینه‌های اولیه برای صادرات کم کم رو به افزایش است، منتها باید اول نیاز‌های خودمان تامین کنیم، مازاد آن را در آینده برای صادرات افزایش خواهیم داد.

یک خط کلا تامین فوری و روزمره و تامین جاری نیرو‌های مسلح، این یک رویکردست، رویکرد دوم این است که با توجه به تجربه‌ای که از این دو جنگ تحمیلی اخیر به دست آمد، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان یک تحول و باز آفرینی در وزارت دفاع به لحاظ معماری وزارت دفاع نوین، پیش رو داریم، قرارگاهی تشکیل شده، این قرارگاه ۵ ستاد تخصصی و ۱۴ کمیته دارد، این کمیته‌ها و ستاد‌های تخصصی و این قرارگاه بازآفرینی و تعالی وزارت دفاع دارد وزارت دفاع نوین به موازات عملیات تولیدجاری و خدمات و فعالیت‌های جاری دنبال می‌کند؛ که ما هم زمان دارد هر دو را در برنامه آقای مهندسی اخلاقی عنوانش همین است، برنامه آقای اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع با رویکرد تحول و بازآفرینی همه جانبه در حوزه‌های پشتیبانی دفاعی و نظامی و انتظامی کشور، بنابراین این که اشاره کردید این کاملا یک رویکرد راهبردی است و هم در آینده قدرت بازدارندگی کشور را پشتیبانی خواهد کرد و هم جنگی که تا الان دشمن در میدان زمین‌گیر شده و ناکام شده و شکست خورده در حوزه نظامی البته روی آورده به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی و امیدش این است از طریق فشار اقتصادی یک نتیجه گیری داشته باشد آن جا هم زمینگیر و شکست خواهد خورد.

حتی در حوزه اقتصاد دفاعی و مشارکت و کمک به صنعت کشور، فناوری‌های دومنظوره الان ۵۰ طرح راهبردی در برنامه‌های آقای اخلاقی است، قرار ست فناوری‌های دومنظوره داشته باشیم، صنعت هوایی برای ساخت هواپیما‌ها، یا در حوزه موتور دیزل برای تامین قوای محرکه در حوزه ریل و کارخانه‌های صنعتی و غیره.

۵۰ طرح مشترک را با بخش خصوصی و حوزه‌های غیر نظامی داریم، که هر مقدار این جا توانمند شویم سرریز فناوری و این دانش و تجربه می‌رود صنعت کشور و اقتصاد کشور را پشتیبانی می‌کند.

سوال: چه در مصاحبه و هر مصاحبه‌ای که صحبت می‌کنید از قدرت ملی چند تا گزینه مشترک دارید، یکی تاکید می‌کنید بر رهبری، نکته دومی که تاکید می‌کنید وحدت و انسجام است که نه تنها در خانواده بزرگ وزارت دفاع و این را در کل کشور و آحاد ملت ایران مهم و متاثر می‌دانید و نکته بعد ایمان و یک بخش صحبت‌های شما برمی گردد به دانش و تخصص و تعهد فرزندان ملت در وزارت دفاع در بخش‌های مختلف، این که ما روی دانش بومی تاکید می‌کنیم، این که می‌گوییم حفظش کنیم و ارتقا دهیم، مثلا در حفظ قدرت دفاعی و استمرار آن چقدر تاثیرگذارست، شما و دوستان ما در وزارت دفاع چقدر این را برنامه ریزی کرده و مهم می‌دانند؟

سردار طلایی نیک: خوشبختانه به لطف پروردگاراین اثربخشی خون امام شهید و شهدای عزیزست که همان طور که رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای عزیز فرمودند اتحاد مقدس، یک انسجام حاکمیتی بسیار موثر در سطح نظام و در سطح ملی بین آحاد مردم با این میدان داری مردم در میادین و خیابان و حضور شبانه شان یک قدرت بزرگی خلق شده و ۴-۵ ماه پیش من رفتم اجلاس وزرای شانگهای که ۹ وزیر دفاع از چین، روسیه، بلاروس، تاجیکستان و هند و همه این‌ها بودند، بعد از شهادت امیر نصیرزاده عزیز و با توجه به این که سردار ابن الرضا در مدیریت وزارت دفاع و وزارت ماموریت‌های خاص داشتند بنده با نمایندگی رفتم، آن جا در تمام ملاقات‌های دو جانبه‌ای که من با شش وزیر دفاع در شش جلسه جدا داشتم، علاوه بر خود اجلاس اول وقتی شروع می‌کردیم این‌ها به ما تبریک و خدا قوت می‌گفتند، می‌گفتند شما بزرگ‌ترین قدرت پرمدعای نظامی دنیا را شکست دادید، وقتی می‌گفتم علاوه بر نیرو‌های مسلح مردم ما الان در میادین هستند، هنوز دو ماه از جنگ گذشته بود، حدودا کمتر از دو ماه، این‌ها می‌گفتند همه این‌ها را ما رصد می‌کنیم، وزرای دفاع به من می‌گفتند این‌ها را رصد می‌کنیم، برای ما اصلاً این شگفت‌انگیز است، مردم ما با وجود شرایط جنگ، در میدان و صحنه هستند، می‌گفتند اصلاً این حضور ملت ایران دنیا را متعجب کرده و همان‌طور که فرمودید؛ وجود رهبری ولایی و مقتدرانه و وجود ملت باهوش و در صحنه و رزمندگان فداکار و شجاع و البته در کنار آن، دو میدان دیگر ما نباید فراموش کنیم؛ میدان خدمتی که دولت و مجموعه نظام امروز در صحنه است که مشکلات مردم کاهش پیدا کند، سختی‌هایی که هست تا آن جا که می‌شود از مردم حمایت شود و کشور اداره شود و از طرف دیگر؛ میدان رسانه، این روایت‌ها؛ امروز لحظه‌ای در فرایند تحولات داخلی و خارجی ما اثر می‌گذارد، لذا ممکن است در میدان رزم، وقفه‌ای در آتش سلاح‌های ما اتفاق بیفتد، اما میدان روایت و رسانه هیچگاه توقف ندارد و جا دارد از رسانه ملی و همه جامعه رسانه‌ای که در حمایت و پشتیبانی از این ملت مظلوم و مقتدر در صحنه بودند تشکر کنم، این که فرمودید؛ این موضوع اهرمی و کلیدی ماست؛ یعنی اگر دانش صنعت دفاعی و فناوری ما بومی و ایرانی نبود، با این محدودیت‌هایی که در شرایط جنگ و قبل از جنگ داشتیم و نزدیک ۴۷ تا ۴۸ سال؛ از سال ۵۷ تا الان نیرو‌های مسلح ما در تحریم آمریکا بودند؛ چه شد که ۹۰ درصد وابستگی ما امروز شده بیش از ۹۰ درصد خودکفایی؟ این فقط اتکا به همان دانش بومی، نخبگان، دانشمندان، متخصصین و فناوران جوان ایرانی است و ما با دانشگاه‌ها الان یک شبکه دفاتر نوآوری در دانشگاه‌ها داریم و تقریباً به صورت نظام‌مند اساتید دانشگاه و نیرو‌های نخبه دانشگاه وقتی می‌آیند در صنعت دفاعی؛ در نوآوری، ابتکار، خلاقیت‌ها و تحقیق و پژوهش به ما کمک می‌کنند، متقابلاً این دانش می‌رود به سمت سایر عرصه‌های غیرنظامی و اینجاست که یک زیست‌بوم ملی برای پشتیبانی صنعت دفاعی ایران به وجود آمده که دشمن هر غلطی هم کند، به هیچ وجه این صنعت و قدرت دفاعی و این روند ارتقایی که فقط یک نمونه آن را بگویم؛ ما در جنگ ۱۲ روزه از پهپاد‌های راهبردی که رزمندگان ایران مورد اصابت قرار دادند؛ ۱۲ تا بود، اما در دفاع رمضان؛ زمانش سه و نیم برابر بود، اما بیش از ۲۰ برابر آن زمان پهپاد‌های راهبردی دشمن مورد اصابت قرار گرفت؛ چرا؟ چون با تجربه میدانی و وارد شدن نیرو‌های خلاق و مبتکر در صنعت دفاعی، ارتش، سپاه و وزارت دفاع، این ارتقای پدافند مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپاد‌ها امروز به جایی رسیده که قدرت مانور دشمن را به شدت کاهش داده است. این حوزه هم آفند و هم پدافند متناسب با دکترین تهاجمی نیرو‌های مسلح که به عنوان استراتژی‌های بر پایه دفاع، اما یک جا‌هایی ما سلاح‌های تهاجمی داشته باشیم، به شدت پشتیبانی می‌شود و بومی و ایرانی بودن؛ بزرگترین سرمایه ما برای پایداری صنعت دفاعی و ذخایر استراژیکی تسلیحاتی است که ما برای جنگ بلندمدت و تحت هر شرایطی امکان رزم را در ایران علیه دشمن داریم، اما قطعاً این ناکامی‌های دشمن اگر بخواهد تعرضی کند، بیشتر خواهد بود.

سؤال: اشاره کردید که نکته و سرفصل اصلی؛ بحث ایمان در کشور است که موفقیت ما را رقم زده، رهبری، دانش بومی، این که ما دست روی زانو گذاشتیم یاعلی گفتیم و در تولید متوقف نشدیم، حتی در میانه جنگ و سؤال اصلی شاید در همه بخش‌ها و تمام مصاحبه‌ها از شما به عنوان سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، این باشد که ما چقدر آمادگی داریم؟ در میانه جنگ هستیم و دشمن هر روز تهدیدات و لفاظی‌های خود را انجام می‌دهد، البته که ما تا این لحظه پیروز جنگ هستیم؟

سردار طلایی نیک: دستان پرتوان نیرو‌های مسلح ما؛ ارتش و سپاه در دفاع مقابل تهاجم خارجی و همکاران انتظامی در حوزه دفاع مرزی و امنیت داخلی پر پر است؛ یعنی به لحاظ تجهیزات، تسلیحات و داشتن یک پشتوانه و زنجیره تأمین مداوم و مقاوم که به هیچ وجه اینها دست‌شان خالی نشود، ما وظیفه داریم در وزارت دفاع این را مهیا کنیم که کاملاً مهیاست و نکته مهم این است که اینها در مناطق امن و در حوزه‌هایی است که از تعرض دشمن هم به نحوی مصون است و لذا نیرو‌های مسلح تابع اقتضائات میدانی و در مقابل هر شرارت، تجاوز و جنایت جدید که دشمن بخواهد داشته باشد، من با اطمینانی که از فرماندهان عزیزمان دارم و تدابیری که در حوزه عملیات و فرماندهی معظم قرارگاه خاتم‌الانبیاء، ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرماندهی ارتش، سپاه و مجموعه نیرو‌های میدانی اتخاذ کردند، دست‌شان آماده و پر است که اگر دشمن تعرضی داشته باشد، خیلی محکم‌تر و قوی‌تر از گذشته دشمن را سر جای خود بنشانند و این شکست‌های میدانی دشمن به نحوی کاملتر شود که ریشه‌کنی نظامی تروریست‌های آمریکایی و صهیونی ان‌شاءالله در منطقه باشد که الان می‌بینید ناو‌های آنها تا فاصله‌های زیاد از این منطقه فرار کردند و در سایر حوزه‌ها هم کاملاً در یک تردید و وضعیت کاملاً ناپایدار و نابسامان هستند، اگر هم تعرضی کنند، امکان تداوم آن را نخواهند داشت.

سؤال: با گرامیداشت یاد و خاطره پنج وزیر شهید دفاع و این که با معرفی وزیر پیشنهادی دفاع؛ مهندس اخلاقی، سرفصل جدیدی در وزارت دفاع گشوده شده، جمع‌بندی شما را بشنویم؟

سردار طلایی نیک: می‌خواهم به ملت عزیزمان عرض کنم که ملت عزیز ایران، فرزندان شما هم در نیرو‌های مسلح و هم در وزارت دفاع یک ادای دینی دارند به امام شهید، ملت ایران، شهدای عزیز، کودکان میناب و ما و همکاران‌مان در صنعت دفاعی، در مجموعه آمادی و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در کنار سایر رزمندگان با قوت تمام و با توجه به استعداد‌هایی که در وزارت دفاع و مجموعه نیرو‌های مسلح وجود دارد و ان‌شاءالله با استمرار مدیریت این وزارتخانه، با مهندس اخلاقی که از پیش‌کسوتان بسیار بسیار متبحر و توانمند حوزه پشتیبانی وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح هستند، خواهیم توانست دشمن را ناکام‌تر و شکست‌پذیرتر از گذشته به عقب برانیم و ان‌شاءالله آن تکمیل زنجیره پیروزی‌ها را پیش‌رو داشته باشیم.

سؤال: رسانه همیشه حلقه وصل مسئولان و مردم بوده، خداقوت همه مردم میدان را به شما؛ همه فرزندان غیور ملت هم وزارت دفاع ابلاغ می‌کنیم و انتقال می‌دهیم و ان‌شاءالله خدا شما و همه فرزندان عزیز ملت را در نیرو‌های مسلح حفظ کند که حافظان امنیت و اقتدار کشور هستید و هستند.

سردار طلایی نیک: ما سربازیم و ادای وظیفه می‌کنیم.