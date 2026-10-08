معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، از پیگیری جدی حقوق شهدای این حادثه در سطح ملی و بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از مدرسه شجره طیبه میناب بازدید کرد.

وی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی و اجرایی کشور درباره جنایت حمله به مدرسه شجره طیبه میناب گفت: در تهران با تمام ظرفیت در حال پیگیری موضوع احقاق حقوق شهدای عزیز و ارزشمند این حادثه هستیم و در دولت نیز تصویب شده است که فرآیند مستندسازی و پیگیری حقوق این عزیزان با مدیریت و راهبری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکمیل شود.

جلالیان گفت: دستگاه‌های زیرمجموعه و ذی‌ربط، مستندات، اسناد و اطلاعات موجود خود را جمع‌بندی کرده و در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می‌دهند تا روند پیگیری این پرونده با جدیت دنبال شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری نیز در دو حوزه ملی و بین‌المللی، کارهای جدی و حساب‌شده‌ای را در دستور کار قرار داده است.

جلالیان با تأکید بر اینکه پیگیری جزئیات روند حقوقی و قضایی پرونده بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، گفت: به خانواده‌های معظم شهدا و مردم عزیز قول می‌دهم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تمام قدرت و ظرفیت این موضوع را دنبال می‌کند تا ان‌شاءالله به نتیجه مطلوب برسد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری افزود: با دستور رئیس‌جمهور، همه ظرفیت‌های کشور برای پیگیری این موضوع در اختیار قرار گرفته است.

ماندگاری نام و یاد شهدای حادثه شجره طیبه

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین از کارهای صورت گرفته برای ثبت و ماندگاری این حادثه در حافظه تاریخی کشور خبر داد و گفت: وزارت دادگستری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکاتبه کرده است تا محل حادثه به ثبت ملی برسد و این فرآیند در آستانه نهایی شدن است.

وی افزود: همچنین با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکاتبه شده تا به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، برای چاپ تمبر یادبود این حادثه برنامه ریزی شود که این موضوع نیز نهایی شده است.

جلالیان افزود: با وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از اعضای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مکاتبه کرده‌ایم و درخواست شده است متناسب با سال تحصیلی، موضوع این حادثه در کتب درسی مورد توجه قرار گیرد که این موضوع در دستور کار و اجرا قرار دارد.

وی همچنین از مکاتبه با ستاد حقوق بشر کشور خبر داد و گفت: از این ستاد درخواست شده است از تمام ظرفیت‌های موجود برای روایتگری این حادثه در عرصه بین‌المللی استفاده کند و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: وزیر دادگستری ریاست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد و بنده نیز به عنوان دبیر و خدمتگزار این مرجع، در کنار دستگاه‌های اجرایی و سایر مجموعه‌های مسئول، تمام ظرفیت‌ها را برای انجام وظایف و مأموریت‌های این مرجع به کار خواهیم گرفت.

معاون استاندار هرمزگان: مدرسه شجره طیبه میناب نمونه‌ای از قربانیان کودک جنگ است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان نیز در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، با اشاره به مناسبت روز ملی کودک، گفت: کودکان قربانیان اصلی جنگ‌ها هستند و چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، آسیب‌های جدی متوجه آنان می‌شود.

احمد نفیسی افزود: مدرسه شجره طیبه میناب نمونه‌ای از قربانی شدن کودکان در جنگ است که متأسفانه هدف جنایت قرار گرفت و این حادثه باید در حافظه تاریخی کشور ماندگار بماند.

وی گفت: در این ایام باید یاد و خاطره شهدای کودک غزه را نیز گرامی بداریم؛ کودکانی که در جریان جنگ و درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند یا بر اثر از دست دادن پدر و مادر، با آسیب‌های روحی و روانی مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به حملات و جنایات صورت‌گرفته علیه غیرنظامیان در نقاط مختلف جهان، گفت: ایران هیچ‌گاه جنایت‌هایی را که علیه کودکان، زنان و مردان بی‌گناه صورت گرفته فراموش نخواهد کرد و تاریخ نیز این وقایع را از یاد نخواهد برد.

نفیسی افزود: با وجود همه این جنایت‌ها، مقاومت مردم نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه موجب اتحاد و ایستادگی بیشتر آنان شده است.

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وی گفت: مردم همچنان در میدان مقاومت و ایستادگی حضور دارند و ان‌شاءالله پیروزی از آن مردم مقاوم خواهد بود.