نمایندگان کشورمان در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان که در اردن برگزار شد، موفق به کسب یک نشان طلا، ۲ نقره و ۵ برنز شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی پیشکسوتان جهان ۱۴ تا ۱۶ مهرماه در شهر امان اردن برگزار شد.

نتایج کشتی‌گیران کشورمان به تفکیک گروه‌ها به شرح زیر است:

گروه A:

سیاوش دوستاریان، وزن ۷۸ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)

محمد ریاحی دهکردی، وزن ۱۰۰ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)

گروه B:

میثم لشگری، وزن ۱۳۰ کیلوگرم، مقام اول (مدال طلا)

داود هدواوند، وزن ۱۰۰ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)

گروه C:

محمود رضا فولادوند، مقام دوم (مدال نقره)

گروه D:

بهاالدین کریم زاده، مقام دوم (مدال نقره)

جوهرعلی پرویزی، مقام سوم (مدال برنز)

گروه E:

علیرضا طالبیان، وزن ۸۸ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)