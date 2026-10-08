به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا شکوری در حاشیه جشنواره سیب کندوان و در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد:شهرستان میانه در مجموع دارای حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات میوه است که از این میزان حدود ۹ هزار و ۶۰۰ هکتار به باغات سیب اختصاص دارد.

وی افزود: از مجموع سطح باغات سیب شهرستان حدود ۷ هزار و ۶۰۰ هکتار باغ مثمر است و با توجه به شرایط اقلیمی، ظرفیت تولیدی باغات و وضعیت مناسب محصول پیش‌بینی می‌شود میزان تولید سیب سردرختی شهرستان طی امسال به بیش از ۱۷۰ هزار تن برسد.

شکوری با اشاره به نقش سیب در اقتصاد کشاورزی منطقه خاطرنشان کرد: بخش باغبانی و به‌ویژه تولید سیب سهم قابل توجهی در اشتغال و درآمد خانوار‌های روستایی شهرستان دارد و برآورد می‌شود بیش از ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زمینه تولید، برداشت، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، فرآوری و عرضه محصولات باغی به‌ویژه سیب فعالیت داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه ادامه داد: با توجه به حجم تولید و ارزش محصول، پیش‌بینی می‌شود گردش مالی بخش سیب شهرستان میانه طی امسال بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان (۲۷ همت) باشد که این رقم نشان‌دهنده اهمیت راهبردی باغداری در اقتصاد منطقه است.

وی تصریح کرد: چنین ظرفیتی صرفاً به مرحله تولید محدود نمی‌شود و سیب می‌تواند محرک فعالیت‌های اقتصادی متعددی در شهرستان باشد از تولید و تامین نهاده‌های کشاورزی گرفته تا برداشت، سورتینگ، بسته‌بندی، سردخانه، حمل‌ونقل، صنایع تبدیلی، فرآوری و تجارت محصول.

شکوری با تاکید بر ضرورت افزایش ارزش افزوده محصول گفت: یکی از اولویت‌های مهم در بخش باغبانی، حرکت از فروش محصول خام به سمت توسعه زنجیره ارزش سیب است. ایجاد و تقویت واحد‌های سورت و بسته‌بندی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزایش ظرفیت سردخانه‌ای و توجه به بازار‌های هدف می‌تواند سهم باغداران از ارزش نهایی محصول را افزایش دهد.

وی افزود: کیفیت محصول تولیدی، ظرفیت بالای باغات و حجم قابل توجه تولید، فرصت مناسبی برای معرفی و تثبیت برند سیب میانه و سیب کندوان در بازار‌های داخلی و در آینده بازار‌های صادراتی فراهم کرده است و باید از این ظرفیت برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در منطقه استفاده شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه برگزاری جشنواره سیب کندوان را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی و باغبانی شهرستان دانست و اظهار کرد:جشنواره‌ها زمانی می‌توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند که علاوه بر معرفی محصول به ایجاد ارتباط میان تولیدکننده، بازار، صنایع تبدیلی، بخش گردشگری و مصرف‌کننده کمک کنند.

شکوری گفت: شهرستان میانه از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه باغداری برخوردار است و برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند در معرفی توانمندی باغداران، تقویت بازار فروش، توسعه گردشگری کشاورزی و ایجاد هویت و برند مشخص برای محصولات منطقه موثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از باغات شهرستان خاطرنشان کرد: حفظ باغات موجود، افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف آب، اصلاح و نوسازی باغ‌ها، ارتقای دانش فنی باغداران و توسعه زنجیره ارزش از مهمترین محور‌هایی است که می‌تواند به پایداری تولید و افزایش درآمد باغداران و رونق اقتصادی شهرستان میانه منجر شود.