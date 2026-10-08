به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در ششمین روز از هفته نیروی انتظامی سید سعید شاهرخی"، استاندار لرستان، به همراه معاونین و جمعی از مدیران ارشد استان با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان، با سردار "محمدرضا هاشمی‌فر"، فرمانده انتظامی استان لرستان دیدار و از خدمات و مجاهدت‌های پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار تجلیل کرد.

استاندار لرستان در این دیدار، امنیت را زیربنای اساسی توسعه و پیشرفت هر جامعه دانست و اظهار کرد: بی‌شک رشد و تعالی استان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در گرو وجود امنیت پایدار است و نیروی انتظامی در این مسیر، ستون اصلی این امنیت محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه نقش پلیس در حراست از حریم آرامش و آسایش مردم بی‌بدیل است، افزود: فرصتی فراهم شد تا به نمایندگی از دولت و مردم شریف لرستان، از رشادت‌ها، فداکاری‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی سبزپوشان جان‌برکف انتظامی استان قدردانی نمایم.

فرمانده انتظامی استان لرستان نیز در این نشست، ضمن خیرمقدم به استاندار و هیئت همراه، از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های همه‌جانبه مدیریت ارشد استان قدردانی کرد و این حمایت‌ها را پشتوانه محکمی برای پیشبرد اهداف پلیس دانست.

سردار هاشمی فر با بیان اینکه این تعامل و همراهی، نشان‌دهنده اوج وحدت و همدلی میان نهادهای مسئول برای خدمت به مردم است، تصریح کرد: امروز پلیس لرستان با بهره‌گیری از هوشمندی، کارآمدی و حرفه‌ای‌گری در تمامی سطوح، با تمام توان در خدمت جامعه است تا آرامش و امنیت عمومی خدشه‌دار نشود.

وی بر ضرورت تقویت وفاق و هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و انتظامی تأکید کرد و افزود: این هم‌افزایی، کلید اصلی موفقیت در حفظ نظم عمومی است و ما مصمم هستیم با تکیه بر این همدلی، مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان را با قوت بیشتری دنبال کنیم.