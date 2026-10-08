امام جمعه تبریز با تبیین جایگاه راهبردی ائمه جمعه به‌ عنوان بازوان امین حاکمیت در مناطق، بر لزوم هم‌افزایی خانواده‌های روحانیون، اولویت‌بخشی به معیشت مردم و صیانت از مرجعیت روحانیت در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در همایش خانوادگی ائمه جمعه آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه رفیع مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اظهار داشت: بحمدالله رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشرافیت کامل بر تمامی مسائل جامعه، نه تنها به‌عنوان رهبر و حاکم اسلامی، بلکه به‌ عنوان پدری دلسوز، همواره حامی و دعاگوی این ملت مبعوث شده هستند؛ حضوری که نمونه بارز آن را در پیگیری‌های مستمر و توجه ایشان به لایه‌های مختلف اجتماع شاهد هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با تصریح بر اینکه امام جمعه در حقیقت نماینده تام‌الاختیار و زبان گویای رهبری در مناطق مختلف است افزود: امام جمعه موظف است مرام، گفتمان و دغدغه‌های ولی امر مسلمین را در میدان عمل پیاده‌سازی کند. جایگاه امام جمعه از چنان اهمیتی برخوردار است که موفقیت و عملکرد او مستقیماً بر جایگاه نظام اسلامی و روحانیت اثر می‌گذارد و لذا ائمه جمعه باید با درکِ حساسیت این جایگاه، پاسخگویی به مطالبات مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

امام جمعه تبریز با تجلیل از نقش همسران و خانواده‌های ائمه جمعه در موفقیت‌های تبلیغی تصریح کرد: بار سنگین مجاهدت‌های اجتماعی و فرهنگی، جز با همراهی و صبوری خانواده‌ها به سرانجام نمی‌رسد. محیط خانواده باید پایگاهی برای آرامش و توانمندسازی امام جمعه باشد تا او بتواند با روحیه و نشاط، وظایف سنگین خود را در جامعه ایفا کند.

امام جمعه تبریز معیشت مردم را از ضروریات غیرقابل‌انکار و اولویت‌های اصلی جامعه خواند و گفت: روحانیت در طول تاریخ، حافظ کیان اسلام و شیعه بوده است و امروز نیز وظیفه داریم بدون هیچ کوتاهی، زبانِ گویای مشکلات مردم باشیم. در خطبه‌های نماز جمعه و در میدان عمل، باید پیگیری دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم با جدیت دنبال شود.

وی با تاکید بر لزوم اتخاذ رویکرد ایجابی در فعالیت‌های فرهنگی افزود: در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، باید با مدارا، نگاه پدرانه و تواضع با مردم برخورد کرد. روحانیت باید با حفظ جایگاه معنوی خود، به مثابه پناهگاه مردم عمل کند و با کار فرهنگی عمیق و جذب حداکثری، از مرجعیت و نفوذ کلام حوزه علمیه در قلوب مردم صیانت نماید.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: اگر سنگر نماز جمعه و جایگاه امام جمعه به درستی حفظ و تقویت شود، پیوند مردم با اسلام و نظام مستحکم‌تر شده و محبوبیت و اقتدار مقام معظم رهبری در جامعه روز به روز فزونی خواهد یافت؛ این امانتی است که باید با ایثار، تقوا و پیگیری مستمر به دست صاحب اصلی‌اش برسانیم.