رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه برگزاری نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و نشست محیط زیست دریای کاسپین، دیدار و بر ضرورت سرعت در روند نهایی‌شدن و تکمیل طرح‌های مشترک تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهوری روسیه، در حاشیه نشست سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و نشست محیط زیستی دریای کاسپین در ترکمنستان، با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

طرفین در این دیدار، با مرور دستاورد‌های به‌ دست آمده در روابط دو جانبه، بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و راهبردی در بخش‌های کلیدی از جمله انرژی، کشاورزی، حمل‌ و نقل و تجارت، تمرکز کردند.

در این تبادل نظر، طرفین بر ضرورت سرعت در روند نهایی‌شدن و تکمیل طرح‌های مشترک و همچنین، عزم خود برای گسترش همکاری‌های همه‌جانبه در جهت منافع ملی دو کشور و ثبات منطقه‌ای، تأکید کردند.