زهرا کاظمی‌نژاد، مربی بین‌المللی والیبال ساحلی رامسر، نماینده فدراسیون و استعدادیاب مسابقات زیر ۱۹ سال دختران کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، زهرا کاظمی‌نژاد، از مربیان شناخته‌شده والیبال بانوان رامسر و تنها مربی بین‌المللی والیبال ساحلی مازندران، از سوی فدراسیون والیبال به عنوان نماینده فدراسیون و استعدادیاب کشوری در مسابقات والیبال ساحلی زیر ۱۹ سال دختران کشور انتخاب شد.

این رقابت‌ها در بندر ترکمن برگزار می‌شود و کاظمی‌نژاد در این مسابقات وظیفه نمایندگی فدراسیون و استعدادیابی را بر عهده دارد.

همچنین فاطمه شجاعی‌مهر، بازیکن باشگاه سیندخت رامسر و از شاگردان کاظمی‌نژاد، در این رقابت‌ها به عنوان عضو تیم منتخب مازندران حضور دارد.