هوشنگ و ماشاالله عزیزی؛ دو شهید از خطه آبدانان که رفاقتشان از سال‌های کودکی تا میدان دفاع از میهن امتداد یافت و سرانجام؛ نام هر دو در یک روز بر بلندای قله ایثار و شهادت ماندگار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهیدان هوشنگ و ماشاالله عزیزی دو دوست صمیمی که هر دو با هم به جبهه رفتند، با هم جنگیدند و با هم به شهادت رسیدند.

شهید ماشاءالله عزیزی؛ یکم تیرماه ۱۳۵۱ در روستای هلیوه از توابع شهرستان آبدانان به دنیا آمد و در تاریخ بیست و سوم اسفند ۱۳۶۶ در منطقه شاخ شمیران به شهادت رسید؛ و دانش آموز شهید «هوشنگ عزیزی» متولد سال ۱۳۵۰ از شهدای بسیجی استان ایلام است که اسفندماه ۱۳۶۶ در عملیات والفجر ۱۰ در منطقه عملیاتی شاخ شمیران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.