همایش ورزش باستانی و زورخانه‌ای به مناسبت هفته انتظامی در زورخانه پوریای ولی رشت برگزار و از جمعی از کارکنان پلیس تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گیلان در این مراسم گفت: در ۶ ماه نخست امسال وقوع جرائم ۱۰ درصد کاهش، کشفیات ۵ درصد افزایش و دستگیری سارقان ۱۷ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ محمد حجتی، فرهنگ‌سازی و همکاری مردم با پلیس را از عوامل مؤثر در ارتقای امنیت عمومی دانست.

در پایان این مراسم از تعدادی از کارکنان انتظامی با اهدای شال نمادین فتوت و پهلوانی تجلیل شد.