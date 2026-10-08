آیین پایانی سی‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهر، همزمان با روز جهانی کودک در اصفهان برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی شدند.

برگزاری آیین پایانی سی‌ و هشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

برگزاری آیین پایانی سی‌ و هشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین پایانی سی‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با خواندن آیه‌هایی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

اجرای این آیین را مژده لواسانی به همراه رهام رسولی، مجری نوجوان جشنواره، بر عهده داشت.

در این آیین، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حامد جعفری دبیر جشنواره، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، محسن برمهانی معاون سیما، احمد مسجدجامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد حمیدی‌مقدم، طراح، تهیه‌کننده و کارگردان سینما و جمعی از مدیران، هنرمندان و سینماگران حضور داشتند.

یاد کودکان شهید میناب و بزرگداشت زنده‌یاد اکبر عبدی

در ابتدای آیین، نماهنگی درباره کودکان شهید میناب پخش شد و یکی از دانش‌آموزان نیز متنی را در گرامیداشت یاد و خاطره این کودکان خواند.

مژده لواسانی در سخنانی با توجه به روز جهانی کودک گفت: نمی‌توان از سینما و قصه کودکان گفت، اما از کودکانی نگفت که می‌توانستند در این جشنواره حضور داشته باشند، فیلم ببینند و قصه فردای خود را بنویسند؛ کودکانی که جنگ، قصه زندگی آنان را ناتمام گذاشت.

او اضافه کرد: این وظیفه فیلمسازان است که یاد این کودکان را جاودانه کنند.

در ادامه با پخش نماهنگی از بخش‌هایی از نقش‌آفرینی زنده‌یاد اکبر عبدی در آثار مختلف، از این هنرمند بزرگ یاد شد.

افزایش آثار و حضور گسترده کودکان در داوری

حامد جعفری، دبیر سی‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در این آیین گفت: جشنواره امسال در وضع دشواری برگزار شد، اما تلاش کردیم که این وضع بهانه‌ای برای کاهش کیفیت و برنامه‌ها نباشد.

او اضافه کرد: در این دوره ۷۷۱ اثر در بخش ملی، متقاضی حضور شدند و تعداد آثار متقاضی در بخش فیلم بلند نیز از حدود ۲۰ اثر در دوره گذشته به ۴۶ اثر رسید.

جعفری، این افزایش را نشانه اعتماد فیلمسازان به جشنواره دانست و گفت: نخستین‌بار در این دوره، مستند کوتاه و آثار مبتنی بر هوش مصنوعی، جایگاه مستقلی در ساختار رقابتی جشنواره پیدا کردند.

دبیر جشنواره، همچنین از حضور بیش از هزار و ۶۰۰ کودک و نوجوان در فریند داوری خبر داد و گفت: در جشنواره‌ای که برای کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، نظر آنان نباید فقط در سالن سینما شنیده شود، بلکه باید در تصمیم‌گیری نیز سهم داشته باشند.

او اظهار داشت: برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور فیلمسازان، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران نیز با هدف توجه همزمان به سینمای امروز و آینده انجام شد.

جعفری با توجه به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، تصریح کرد: در این دوره، جایزه ویژه میناب و مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم» برگزار شد و بیش از ۴۲۰ طرح به این مسابقه ارسال شد.

او، همچنین از پیگیری برای تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره در اصفهان خبر داد و گفت: جشنواره‌ای با ۳۸ دوره سابقه، نباید هر سال از نقطه صفر آغاز کند و تلاش برای ایجاد یک ساختار پایدار آغاز شده است.

اصفهان؛ شهر سرزندگی

علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان، در این آیین گفت: زندگی را می‌توان در سه سطح زنده بودن، زندگی کردن و سرزندگی، تعریف کرد و اصفهان از جمله شهر‌های سرزنده ایران و جهان است.

او با توجه به نقش کودکان و نوجوانان در ایجاد نشاط اجتماعی، از هنرمندان حاضر در جشنواره برای ایجاد فضای شاد و فرهنگی در اصفهان قدردانی کرد.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اعلام کرد به نفع کودکان در این آیین سخنرانی نمی‌کند.

برای ما بزرگتر‌ها دعا کنید

همچنین، رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره در اصفهان، خطاب به کودکان و نوجوانان گفت: شما بهتر از نسل ما هستید؛ خوب می‌بینید، خوب می‌شنوید و قدر داشته‌های خود را می‌دانید.

او در پایان از کودکان خواست برای بزرگتر‌ها دعا کنند تا بتوانند شبیه آنان شوند.

امیدوارم سرزندگی اصفهان با پرآب شدن زاینده‌رود همراه شود

داریوش فرضیایی، مجری، بازیگر، خواننده و برنامه‌ساز کودک و نوجوان نیز در این آیین روی صحنه رفت و پس از اجرای قطعه‌ای، از حاضران خواست به احترام ایران و پدر و مادر‌ها دست بزنند.

او با توجه به حضور کودکان در جشنواره، اظهار داشت: خوشحالم که دومین بار به این‌جا آمدم و این شور و نشاط، من را به یاد گذشته می‌اندازد.

فرضیایی، همچنین با توجه به نقش کودکان در برگزاری جشنواره، از مسئولان و شهردار اصفهان قدردانی کرد و گفت: امیدوارم که این سرزندگی با پرآب شدن زاینده‌رود همراه شود.

تأکید استاندار اصفهان بر اهمیت سینمای کودک

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این آیین با قدردانی از دست‌اندرکاران جشنواره، یاد کودکان شهید میناب را گرامی داشت و گفت: دوربین سینما باید حقیقت و مظلومیت این کودکان را با شرافت و دردمندی روایت کند.

او اضافه کرد: اصفهان، امروز تنها حافظ تاریخ کهن نیست، بلکه می‌تواند مرکز ایده‌پردازی برای فردای نسل نو باشد.

جمالی‌نژاد، سینمای کودک را بخش مهم شکل‌گیری شخصیت، اعتماد به نفس و هویت ملی کودکان دانست و گفت: سرمایه‌گذاری هدفمند در سینمای کودک می‌تواند از بسیاری هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی آینده جلوگیری کند.

استاندار اصفهان، همچنین بر ضرورت توجه به نیاز‌ها و دغدغه‌های واقعی نسل جدید در تولیدهای سینمایی تأکید کرد.

معرفی برگزیدگان جشنواره

در بخش جوایز، پروانه زرین بهترین پویانمایی سینمایی به فیلم «نگهبانان خورشید» رسید.

پروانه زرین بهترین کارگردانی به آرش معیریان برای فیلم «شوتینگا» اهدا شد.

پروانه زرین بهترین فیلم کودک نیز به امیر رحیم‌زاده برای تهیه‌کنندگی فیلم «شوتینگا» تعلق گرفت.

در بخش بهترین فیلم نوجوان، پروانه زرین به فریدون نجفی برای تهیه‌کنندگی فیلم «عروس چشمه» رسید.

پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان به دانیال جعفری برای فیلم «عروس چشمه» اهدا شد.

پروانه زرین بهترین بازیگر کودک نیز به امیررضا رحمانی برای فیلم «کوچ» رسید.

در بخش بهترین دستاورد فنی، دیپلم افتخار به حسن ایوبی برای تدوین فیلم «شوتینگا» و پروانه زرین این بخش به امیر ولی‌خانی و رضا محمودیان برای جلوه‌های بصری همین فیلم اهدا شد. پروانه زرین دیگر این بخش نیز به داوود رحمانی، مدیر فیلمبرداری فیلم «کوچ» رسید.

هیئت داوران در بخش بهترین فیلمنامه، هیچ‌یک از آثار را شایسته دریافت جایزه ندانست.

جوایز ویژه و انتخاب کودکان

پروانه زرین جایزه صلح شهید بهنام محمدی به محمد اسفندیاری برای کارگردانی فیلم «کوچ» اهدا شد.

جایزه آینه سینمای کودک و نوجوان در بخش سریال برای مجموعه‌های «کارآگاهان کوچک» و «هتل بسیار بسیار عجیب» به مرکز کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما رسید.

در بخش فیلم نیز این جایزه به پویانمایی «یوز» محصول سازمان سینمایی سوره اهدا شد.

جایزه ویژه میناب در بخش کودک به سیدجواد هاشمی برای کارگردانی فیلم «یکی میاد دنبالم» رسید.

جایزه ویژه میناب در بخش نوجوان نیز به میثم سجادی برای کارگردانی و سید محمدعلی داوودی برای تهیه‌کنندگی فیلم «ورکانا» اهدا شد.

جایزه داوران کودک و نوجوان نیز به احمد درویش‌علی‌پور برای کارگردانی فیلم «عموی بچه‌ها» تعلق گرفت.

درویش‌‌علی‌پور، پس از دریافت جایزه گفت: بیش از ۲۵ سال است که به شکل‌های مختلف برای بچه‌ها فیلم و سریال (مجموعه نمایشی) می‌سازم و خوشحالم که برای بچه‌ها کار می‌کنم. خوشحالم که این‌جا بچه‌ها، ما را داوری کردند؛ پس تا شما هستید، ما حذف‌شدنی نیستیم.

در پایان آیین، داریوش فرضیایی با اشاره به مادر خود گفت: جای مادرم خالی است؛ برای او دست بزنید.

نعیمه نظام‌دوست نیز از کودکان و نوجوانانی که او و دیگر هنرمندان را انتخاب کرده بودند، قدردانی کرد.