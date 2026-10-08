به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران، از صدور مجوز بهره‌برداری برای مجموعه نیروگاه تولید برق «ماهتاب کاسپین» در بندر امیرآباد خبر داد و گفت: این مجوز در راستای تسهیل صدور مجوزها، حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی با استفاده از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد صادر شده است.

وی افزود: این نیروگاه در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار احداث و به بهره‌برداری رسیده و نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های انرژی بندر امیرآباد دارد.

افقی گفت: نیروگاه «ماهتاب کاسپین» با ظرفیت تولید تقریبی ۱۶۰ مگاوات ساعت، در سال‌های اخیر در پایداری شبکه برق منطقه، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف، نقش داشته و به کاهش فشار بر شبکه انرژی کمک کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران، میزان سرمایه‌گذاری به‌روز انجام‌شده در این مجموعه را حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: فعالیت این مجموعه برای ۵۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.

وی، صدور این مجوز را نتیجه رویکرد سازمان منطقه آزاد مازندران در تسهیل رویه‌های اداری و هدایت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در محدوده مصوب به سمت بهره‌مندی از مزایای قانونی مناطق آزاد دانست و گفت: با حذف بروکراسی‌های زائد، مسیر برای ورود سرمایه‌گذاران پیشران و اجرای سریع‌تر طرح‌های توسعه زیرساختی هموار می‌شود.

افقی همچنین بر حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد در بنادر امیرآباد، نوشهر و چپکرود ـ میرود تأکید کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد مازندران آماده است با ایجاد بستر‌های لازم، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، دانش‌بنیان، فناور و صادرات‌محور را فراهم کند.