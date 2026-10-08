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مجوز بهرهبرداری نیروگاه تولید برق «ماهتاب کاسپین» با سرمایهگذاری ۳۲۰۰ میلیارد تومان در بندر امیرآباد صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران، از صدور مجوز بهرهبرداری برای مجموعه نیروگاه تولید برق «ماهتاب کاسپین» در بندر امیرآباد خبر داد و گفت: این مجوز در راستای تسهیل صدور مجوزها، حمایت از سرمایهگذاران و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی با استفاده از معافیتها و مشوقهای قانونی مناطق آزاد صادر شده است.
وی افزود: این نیروگاه در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار احداث و به بهرهبرداری رسیده و نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای انرژی بندر امیرآباد دارد.
افقی گفت: نیروگاه «ماهتاب کاسپین» با ظرفیت تولید تقریبی ۱۶۰ مگاوات ساعت، در سالهای اخیر در پایداری شبکه برق منطقه، بهویژه در دورههای اوج مصرف، نقش داشته و به کاهش فشار بر شبکه انرژی کمک کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران، میزان سرمایهگذاری بهروز انجامشده در این مجموعه را حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: فعالیت این مجموعه برای ۵۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.
وی، صدور این مجوز را نتیجه رویکرد سازمان منطقه آزاد مازندران در تسهیل رویههای اداری و هدایت سرمایهگذاریهای انجامشده در محدوده مصوب به سمت بهرهمندی از مزایای قانونی مناطق آزاد دانست و گفت: با حذف بروکراسیهای زائد، مسیر برای ورود سرمایهگذاران پیشران و اجرای سریعتر طرحهای توسعه زیرساختی هموار میشود.
افقی همچنین بر حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد در بنادر امیرآباد، نوشهر و چپکرود ـ میرود تأکید کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد مازندران آماده است با ایجاد بسترهای لازم، زمینه جذب سرمایهگذاریهای صنعتی، دانشبنیان، فناور و صادراتمحور را فراهم کند.