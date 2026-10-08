گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که سیاست‌های بخش مسکن، بیش از گذشته بر تکمیل واحد‌های حمایتی، گسترش ظرفیت عرضه زمین، پشتیبانی از مستأجران و هدفمند کردن حمایت‌ها از خانوار‌های کم‌برخوردار متمرکز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، آخرین وضع شاخص‌های بازار مسکن و برنامه‌های این بخش را تشریح کرده است.

بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته، همزمان با افزایش عرضه واحدهای مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحدهای در تصرف خانوار کاهش یافته است.

تعداد واحدهای درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۲۳ هزار واحد رسید که بالاترین رقم در ۱۱ سال گذشته اعلام شده است.

در بخش کیفیت ساخت نیز حدود ۹۸ درصد ساختمان‌های مسکونی شهری در حال ساخت در سال ۱۴۰۴ با مصالح با دوام ساخته شده‌اند.

در مناطق روستایی نیز سهم واحدهای مقاوم از ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

با این حال، نوسازی بافت‌های فرسوده و تأمین منابع مالی همچنان از چالش‌های مهم حوزه مسکن به‌شمار می‌رود.

در اجرای طرح‌های حمایتی، تعداد واحدهای دارای پروانه ساختمانی به بیش از ۷۳۵ هزار واحد و واحدهای دارای عملیات اجرایی به بیش از ۷۲۳ هزار واحد رسیده است.

تعداد واحدهای حمایتی تکمیل‌شده نیز به حدود ۱۰۸ هزار واحد افزایش یافته که بیش از ۸۷ هزار واحد آن در دولت چهاردهم به پایان رسیده است.

در همین مدت، ۶۰ هزار واحد از ۱۲۵ هزار واحد باقی‌مانده مسکن مهر نیز تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

ظرفیت تسهیلات طرح‌های حمایتی از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و برای برخی طرح‌ها، امکان افزایش مدت مشارکت مدنی نیز فراهم شده است.

در حوزه زمین، از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۱۷۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها افزوده شده که بیش از ۸۸ هزار و ۵۰۰ هکتار آن در دولت چهاردهم انجام شده است.

همچنین برای حمایت از مستأجران، سقف منابع کمک‌ودیعه مسکن در امسال به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تا پایان شهریور، بیش از ۴۵۸ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.

در بخش حمایت از خانوارهای کم‌درآمد نیز ساخت مسکن برای حدود ۲۵۰ هزار خانوار دهک‌های یک تا چهار و اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

وزارت راه و شهرسازی با توجه به نیاز مالی گسترده برای تکمیل تعهدها، اصلاح شیوه تأمین مالی، تنوع‌بخشی به ابزارهای پرداخت و تمرکز منابع بر گروه‌های نیازمند را از موضوع‌های اصلی سیاست‌گذاری آینده اعلام کرده است.