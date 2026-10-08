به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،رئیس نظام پزشکی خرم‌آباد گفت: این دوره به صورت دوره‌ای در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و در استان لرستان نیز حدود ۲۰۰ نفر از پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان، ماماها و سایر اعضای جامعه پزشکی در آن حضور دارند.

وی با اشاره به حضور اساتید نظام پزشکی کشور در این دوره افزود: در بخش نخست این برنامه، قضات عضو هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی استان لرستان حضور داشتند و سایر قضات هیئت‌های انتظامی سراسر کشور نیز به صورت برخط از طریق اسکای‌روم در این نشست شرکت کردند.

رئیس نظام پزشکی خرم‌آباد با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این دوره، بررسی نحوه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات پزشکی است، گفت: شکایت‌های مربوط به تخلفات پزشکی از مسیرهای مختلف از جمله پزشکی قانونی، مراجعه مستقیم بیمار یا پزشک به نظام پزشکی و همچنین ارجاع پرونده از سوی دستگاه قضایی به نظام پزشکی بررسی می‌شود.

عادلی تأکید کرد: پرونده‌ها در هیئت‌های انتظامی با حضور قاضی، نمایندگان پزشکی قانونی و کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و پس از بررسی‌های کارشناسی، رأی یا نظریه کارشناسی صادر خواهد شد.

وی همکاری و هماهنگی میان قضات، پزشکی قانونی و اعضای نظام پزشکی را از محورهای مهم این دوره بازآموزی عنوان کرد.





