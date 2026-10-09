پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی گیلان از ورود سامانه بارشی به استان از عصر امروز جمعه و فعالیت آن تا روز یکشنبه هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: این سامانه بارشی، رشد ابر، کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما و بارش باران در مناطق مختلف استان را به دنبال خواهد بود.
محمد دادرس افزود: بارشها در برخی مناطق، بهویژه در روز شنبه، شدید خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین گفت: دریای خزر با افزایش ارتفاع موج تا حدود یک متر و ۳۰ سانتیمتر، برای فعالیتهای دریانوردی و صیادی نامناسب است.