به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: این سامانه بارشی، رشد ابر، کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما و بارش باران در مناطق مختلف استان را به دنبال خواهد بود.

محمد دادرس افزود: بارش‌ها در برخی مناطق، به‌ویژه در روز شنبه، شدید خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین گفت: دریای خزر با افزایش ارتفاع موج تا حدود یک متر و ۳۰ سانتی‌متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صیادی نامناسب است.