سرمربی ذوب‌آهن با وجود انتقاد از داوری، بازی برابر نساجی را جذاب و باکیفیت توصیف کرد و از هواداران این تیم نیز تمجید کرد.

ویسی: بازی نساجی و ذوب‌آهن جذاب بود، اما داوری به نفع ما نبود

ویسی: بازی نساجی و ذوب‌آهن جذاب بود، اما داوری به نفع ما نبود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عبدالله ویسی پس از تساوی یک بر یک ذوب‌آهن برابر نساجی مازندران در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، گفت: بازی بسیار جذاب و زیبایی بود و تماشاگران حاضر در ورزشگاه و بینندگان تلویزیونی از کیفیت مسابقه لذت بردند.

وی افزود: بعد از گل نخست می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم، اما فرصت‌هایمان را از دست دادیم. نساجی نیز با ارسال‌های متعدد فشار زیادی ایجاد کرد و در نهایت گل تساوی را دریافت کردیم؛ البته بعد از آن هم می‌توانستیم دوباره به گل برسیم.

سرمربی ذوب‌آهن با انتقاد از مردود شدن گل تیمش گفت: گل زدیم، اما با تصمیم داور مردود اعلام شد و واقعاً نمی‌دانم موعود بنیادی‌فر، که یکی از داوران خوب کشورمان است، چگونه این گل را مردود اعلام کرد.

ویسی افزود: این پنجمین مسابقه‌ای است که تیم ما از تصمیم‌های داوری متضرر می‌شود و معتقدم ذوب‌آهن واقعاً مظلوم واقع شده است؛ انتظارمان از داوری مانند موعود بنیادی‌فر بیشتر بود.

وی با اشاره به صحنه‌های مشکوک در محوطه جریمه گفت: اگر داور در محوطه جریمه هر تیمی اشتباه کند، VAR وجود دارد و امکان ندارد چنین اتفاقی بدون بررسی باقی بماند. با اطمینان می‌گویم اگر صحنه گل ما برای نساجی اتفاق می‌افتاد، گل قطعاً پذیرفته می‌شد.

سرمربی ذوب‌آهن تأکید کرد: داوری در این بازی به نفع ما نبود و حتی در صحنه‌های پنجاه‌پنجاه نیز احساس می‌کنم تصمیم‌ها بیشتر علیه ما بود.

ویسی در ادامه از هواداران نساجی تمجید کرد و گفت: به هواداران نساجی تبریک می‌گویم؛ خیلی خوب تیمشان را تشویق کردند و از اینکه به تیم رقیب بی‌احترامی نکردند، خوشحال شدم.

وی درباره هیجانات کنار زمین و شادی مربیان پس از گل نیز اظهار داشت: در فوتبال روز دنیا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و فشار عصبی روی مربیان، بازیکنان، هواداران و عوامل تیم وجود دارد؛ اگر شادی پس از گل همراه با بی‌احترامی نباشد، بخشی از فوتبال است.

سرمربی ذوب‌آهن درباره وقفه ۲۵ روزه لیگ برتر گفت: تعطیلی لیگ به دلیل فیفادی در تمام دنیا وجود دارد و برای ما هم اتفاق افتاد. ما در این مدت چهار بازی دوستانه برگزار کردیم و کیفیت خوبی داشتیم و شرایط بدنی بازیکنان نیز بهتر شد.

ویسی درباره زمان‌بندی جام حذفی نیز گفت: جام حذفی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است و در فوتبال حرفه‌ای دنیا تیم‌ها گاهی با فاصله چند روز دوباره به میدان می‌روند؛ امیدوارم جام حذفی نیز برگزار شود.

وی در پایان درباره عملکرد تیمش برابر نساجی گفت: انتظار چنین بازی‌ای را از تیمم داشتم، چون در تعطیلات چهار دیدار دوستانه باکیفیت انجام دادیم و شرایط بدنی بازیکنان بهتر شده بود؛ امیدوارم ادامه مسابقات لیگ نیز با همین جذابیت و کیفیت برگزار شود.