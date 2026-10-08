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سرمربی ذوبآهن با وجود انتقاد از داوری، بازی برابر نساجی را جذاب و باکیفیت توصیف کرد و از هواداران این تیم نیز تمجید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عبدالله ویسی پس از تساوی یک بر یک ذوبآهن برابر نساجی مازندران در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، گفت: بازی بسیار جذاب و زیبایی بود و تماشاگران حاضر در ورزشگاه و بینندگان تلویزیونی از کیفیت مسابقه لذت بردند.
وی افزود: بعد از گل نخست میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم، اما فرصتهایمان را از دست دادیم. نساجی نیز با ارسالهای متعدد فشار زیادی ایجاد کرد و در نهایت گل تساوی را دریافت کردیم؛ البته بعد از آن هم میتوانستیم دوباره به گل برسیم.
سرمربی ذوبآهن با انتقاد از مردود شدن گل تیمش گفت: گل زدیم، اما با تصمیم داور مردود اعلام شد و واقعاً نمیدانم موعود بنیادیفر، که یکی از داوران خوب کشورمان است، چگونه این گل را مردود اعلام کرد.
ویسی افزود: این پنجمین مسابقهای است که تیم ما از تصمیمهای داوری متضرر میشود و معتقدم ذوبآهن واقعاً مظلوم واقع شده است؛ انتظارمان از داوری مانند موعود بنیادیفر بیشتر بود.
وی با اشاره به صحنههای مشکوک در محوطه جریمه گفت: اگر داور در محوطه جریمه هر تیمی اشتباه کند، VAR وجود دارد و امکان ندارد چنین اتفاقی بدون بررسی باقی بماند. با اطمینان میگویم اگر صحنه گل ما برای نساجی اتفاق میافتاد، گل قطعاً پذیرفته میشد.
سرمربی ذوبآهن تأکید کرد: داوری در این بازی به نفع ما نبود و حتی در صحنههای پنجاهپنجاه نیز احساس میکنم تصمیمها بیشتر علیه ما بود.
ویسی در ادامه از هواداران نساجی تمجید کرد و گفت: به هواداران نساجی تبریک میگویم؛ خیلی خوب تیمشان را تشویق کردند و از اینکه به تیم رقیب بیاحترامی نکردند، خوشحال شدم.
وی درباره هیجانات کنار زمین و شادی مربیان پس از گل نیز اظهار داشت: در فوتبال روز دنیا چنین اتفاقاتی رخ میدهد و فشار عصبی روی مربیان، بازیکنان، هواداران و عوامل تیم وجود دارد؛ اگر شادی پس از گل همراه با بیاحترامی نباشد، بخشی از فوتبال است.
سرمربی ذوبآهن درباره وقفه ۲۵ روزه لیگ برتر گفت: تعطیلی لیگ به دلیل فیفادی در تمام دنیا وجود دارد و برای ما هم اتفاق افتاد. ما در این مدت چهار بازی دوستانه برگزار کردیم و کیفیت خوبی داشتیم و شرایط بدنی بازیکنان نیز بهتر شد.
ویسی درباره زمانبندی جام حذفی نیز گفت: جام حذفی نیازمند برنامهریزی دقیق است و در فوتبال حرفهای دنیا تیمها گاهی با فاصله چند روز دوباره به میدان میروند؛ امیدوارم جام حذفی نیز برگزار شود.
وی در پایان درباره عملکرد تیمش برابر نساجی گفت: انتظار چنین بازیای را از تیمم داشتم، چون در تعطیلات چهار دیدار دوستانه باکیفیت انجام دادیم و شرایط بدنی بازیکنان بهتر شده بود؛ امیدوارم ادامه مسابقات لیگ نیز با همین جذابیت و کیفیت برگزار شود.