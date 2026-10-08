به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در این مراسم که با حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران، مسئولان، همرزمان و مردم برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خیرخواه از روحانیان منطقه بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی جانبازان را یادگاران زنده دوران دفاع مقدس و نماد صبر و فداکاری دانست و گفت: خانواده‌های شهدا و جانبازان در مسیر ایثار و فداکاری همواره شریک و همرا عزیزان خود بوده‌اند و صبر آنها در برابر سختی‌ها شایسته تقدیر و تکریم است.

وی افزود گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تنها با برگزاری مراسم میسر نیست بلکه باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه به ویژه برای نسل جدید تبیین کرد.