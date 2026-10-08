فرمانده کل سپاه به دشمن هشدار داد: هر تهدیدی با انواع موشک‌ نقطه‌زن، پهپاد‌های تهاجمی و شناور‌های تندرو، پاسخ داده می‌شود؛ بله، این اقتداری است که ایران اسلامی به همت مردم غیور و نیرو‌های مسلح مقتدر خود به دست آورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در روز‌هایی که جان‌فدا‌ها نماد وحدت و اقتدار ایران اسلامی شده و مردم میدان‌دار، ۲۲۲ شب است که پرچم اقتدار و ایستادگی را به اهتزاز درآورده‌اند، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از افزایش تعداد پژوهشگران ایرانی حاضر در فهرست دو درصد پژوهشگران پر استناد جهان خبر داده و گفته که تعداد پژوهشگران ایرانی حاضر در این فهرست از سال ۱۳۹۹ تاکنون دو برابر شده و به دو هزار و ۶۷۸ تن رسیده است.

همزمان با این پرچمداری در میدان علمی، در میدان نبرد هم خبر‌ها از دست برتر ایران حکایت دارد؛ دست برتری که در تنگه هرمز به روشنی دیده می‌شود، تا آن‌جا که پروفسور رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی داشگاه شیکاگو هم با توجه به تسلط کامل ایران بر این آبراه حیاتی گفته است: تنگه هرمز با خبر درمانی باز نمی‌شود و اینکه کشوری مثل ایران از هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر، قیمت بنزین را در شیکاگو تعریف کند، یعنی قدرت؛ قدرتی که نشریه آتلانتیک هم به آن اشاره کرده و با رد ادعای پیروزی آمریکا در جنگ، نوشته است: ترامپ در حالی با غرور مدعی پیروزی شده که تردد در تنگه هرمز ۷۵ درصد کمتر از پیش از جنگ شده است.

رویترز هم گزارش داده که شمار حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز در هفته گذشته به بالاترین میزان از آغاز جنگ رسیده است؛ دست‌ کم ۱۲ نفتکش یا کشتی حامل سوخت؛ این یعنی هر شناوری که هوس کند از مسیر غیر ایمن تردد کند، یا افسار خود را برای عبور از تنگه به دست آمریکا بدهد، خون آن پای خودش است. حالا همین موضوع؛ باعث شده که به گفته برت اریکسون، مدیر ارشد شرکت مشاوره ریسک، شرکت‌های کشتیرانی اعتماد خود را به توانایی آمریکا برای حفاظت از آن‌ها از دست دادند.

البته ماجراجویی‌های آمریکا در تنگه هرمز، علاوه بر این شناورها، دامن بازار انرژی را هم گرفته است، به‌طوری‌ که امروز قیمت نفت برنت به ۱۰۵ دلار رسید. هرچند ترامپ و مقام‌های آمریکا برای عادی‌نمایی بازار سوخت، تلاش می‌کنند، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا اعتراف کرده که دنیا با بحران و کمبود گازوییل روبرو شده که از مهم‌ترین علل آن هم پایین بودن جریان صادرات از غرب آسیا است.

استیو هانکه، اقتصاددان معروف آمریکایی نیز با انتقاد از فرافکنی مقام‌های آمریکا درباره گرانی انواع سوخت گفت: جنگی که ترامپ راه انداخته، عامل بحران قیمت سوخت است؛ بحرانی که تشدید آن، ارتباط مستقیمی با افزایش میزان نارضایتی آمریکایی‌ها از ترامپ پیدا کرده و نگرانی شدید رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از پیروزی احتمالی دموکرات‌ها را در پی داشته است؛ مایک جانسون به‌‌طور علنی گفته که دموکرات‌ها در صورت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای، اولین کاری که می‌کنند، استیضاح ترامپ است.

در این‌سو، ایران همزمان با ایستادگی در جبهه نبرد، به سیاست فعال تقویت روابط با همسایه‌ها ادامه می‌دهد تا به قول رئیس‌جمهور کشورمان که عصر امروز به ترکمنستان سفر کرد، دشمن نتواند از راه محاصره دریایی به توطئه‌های خود دست پیدا کند.

فرمانده کل سپاه هم امروز در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی سپاه، به دشمن هشدار داد که هر تهدیدی از سوی اردوگاه آمریکایی ـ صهیونیستی، با انواع موشک‌ نقطه‌زن، پهپاد‌های تهاجمی شگفت‌انگیز و شناور‌های تندروی وحشت‌آفرین، پاسخ داده می‌شود؛ بله، این اقتداری است که ایران اسلامی به همت مردم غیور و نیرو‌های مسلح مقتدر خود به دست آورده است.

نویسنده: محسن خیام‌دار