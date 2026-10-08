«نگهبانان خورشید» بهترین پویانمایی جشنواره سی و هشتم فیلم کودکان و نوجوانان شد .سایر برترین ها هم معرفی شدند.

اختتامیه و معرفی برترین های جشنواره فیلم کودک و نوجوان

اختتامیه و معرفی برترین های جشنواره فیلم کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در مراسم اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ برگزار شد ویدیو تصویری درباره کودکان شهید میناب پخش و در ادامه مراسم، یکی از دانش‌آموزان، متنی را قرائت کرد که طی آن یاد و خاطره کودکان میناب گرامی داشته شد.

حامد جعفری دبیر سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: در این دوره ۷۷۱ اثر در بخش ملی متقاضی حضور شدند و در بخش فیلم بلند تعداد آثار متقاضی از حدود ۲۰ اثر در دوره گذشته به ۴۶ اثر رسید.

جعفری یاداور شد: هوش مصنوعی وارد فرآیند تولید تصویر شده و مستند نیز بخشی جدی از روایت جهان برای کودک و نوجوان است. وظیفه جشنواره، تعریف معیار حرفه‌ای برای پدیده‌های نوظهور فیلمسازی است.

وی مطرح کرد: از سوی دیگر جشنواره را در یک خانه متمرکز کردیم تا نمایش فیلم، نشست‌ها، کارگاه‌ها و فعالیت‌های حرفه‌ای به جای پراکندگی در یک رویداد منسجم گرد هم بیایند اما شاید مهم‌ترین اتفاق، مشارکت مستقیم مخاطبان اصلی جشنواره بود.

دبیر این رویداد عنوان کرد: بیش از ۱۶۰۰ کودک و نوجوان در فرآیند داوری حضور داشتند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی توضیح داد: در این دوره یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب نیز در قالب جایزه ویژه میناب و مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم» دنبال شد؛ مسابقه‌ای که بیش از ۴۲۰ طرح دریافت کرد.

در این مراسم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد به نفع بچه‌ها در این مراسم سخنرانی نمی‌کند.

در ادامه رائد فریدزاده رییس سازمان سینمایی هم گفت: از همه کسانی که تلاش کردند این رویداد بزرگ و ملی در اصفهان برگزار شود تشکر می‌کنم، تشکر ویژه از شما بچه‌های این سرزمین دارم، شما بهتر از نسل ما هستید چون خوب می‌بینید، خوب می‌شنوید، قدر داشته‌های خود را می‌دانید، قدر زبانی که یکی از زیباترین زبان‌های این عالم است را می‌دانید.

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: از تمامی خادمان این جشنواره، مدیران ستاد اجرایی و دست‌اندرکارانی که با تلاش بی وقفه، فضای این روزهای اصفهان را به عطر امید و خلاقیت آراسته کردند تشکر می‌کنم.

وی افزود: اصفهان امروز تنها حافظ تاریخ کهن نیست؛ این شهر پایتخت امید و مرکز ایده‌پردازی برای فردای نسل نو است.

مراسم اهدای جوایز

پروانه زرین به عماد رحمانی و مهرداد محرابی برای نگهبانان خورشید رسید.

مهدی جعفری جوزانی تهیه‌کننده «نگهبانان خورشید» پس از دریافت این جایزه گفت: جایزه را به فرزندان شهدایی تقدیم می‌کنم که این شب‌ها جای خالی پدران خود را در آغوش گرفتند.

پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان به دانیال جعفری برای فیلم «عروس چشمه» تعلق گرفت.

در بخش بهترین دستاورد فنی، دیپلم افتخار به حسن ایوبی برای تدوین فیلم «شوتینگا» اهدا شد.

پروانه زرین دیگر این بخش را نیز داوود رحمانی مدیر فیلمبرداری فیلم «کوچ» دریافت کرد.

در بخش بهترین فیلمنامه هیات داوران هیچکدام از فیلمنامه ها را شایسته دریافت جایزه ندانستند.

در بخش بهترین کارگردانی، پروانه زرین به آرش معیریان برای کارگردانی فیلم «شوتینگا» اهدا شد.

پروانه زرین بهترین پویانمایی سینمایی به «نگهبانان خورشید» رسید.

پروانه زرین بهترین فیلم کودک نیز به امیر رحیم‌زاده برای تهیه‌‌کنندگی فیلم «شوتینگا» رسید.

در بخش بهترین فیلم نوجوان، پروانه زرین به فریدون نجفی برای تهیه‌کنندگی فیلم «عروس چشمه» تعلق گرفت.

پروانه زرین بهترین بازیگر کودک را امیررضا رحمانی (فیلم کوچ) دریافت کرد.

پروانه زرین جایزه صلح شهید بهنام محمدی به محمد اسفندیاری برای کارگردانی فیلم «کوچ» اهدا شد.

جایزه آینه سینمای کودک و نوجوان در بخش سریال، برای سریال‌های «کارآگاهان کوچک» و «هتل بسیار بسیار عجیب» به مرکز کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما اهدا شد.

صادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان صداوسیما این جایزه را دریافت کرد.

جایزه آینه سینمای کودک و نوجوان در بخش فیلم به پویانمایی «یوز» محصول سازمان سینمایی سوره اهدا شد.

امیررضا مافی این جایزه را دریافت کرد.

جایزه ویژه میناب در بخش کودک به سیدجواد هاشمی برای کارگردانی فیلم «یکی میاد دنبالم» اهدا شد.

جایزه ویژه میناب در بخش نوجوان نیز به میثم سجادی برای کارگردانی و سید محمدعلی داوودی برای تهیه‌کنندگی فیلم «ورکانا» تعلق گرفت.

داودی پس از دریافت جایزه خود از همه حضار خواست بایستند و گفت: از طرف «ورکانا» و با اجازه خانواده شهدا به ویژه شهدای میناب این جایزه را به کسانی تقدیم می‌کنم که اجازه ندادند میناب های دیگر در این کشور اتفاق بیفتد یعنی بچه‌های پدافند، بچه‌های موشکی و … بچه‌هایی که پای این کشور ایستادند و کیان این سرزمین را حفظ کردند.

جایزه داوران کودک و نوجوان به احمد درویشعلی‌پور برای کارگردانی فیلم «عموی بچه‌ها» رسید.

بغض داریوش فرضیایی پس از دریافت جایزه‌ی بهترین فیلم از نگاه مردمی: جای مادرم خالی است.



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