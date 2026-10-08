پس از مصاحبه پرحاشیه بیرانوند پس از تساوی تراکتور و استقلال در هفته هشتم لیگ برتر، جواد نکونام سرمربی تراکتوری‌ها این بازیکن را از تیم کنار گذاشت و به کمیته انضباطی این باشگاه سپرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از مصاحبه پرحاشیه بیرانوند پس از تساوی تراکتور و استقلال در هفته هشتم لیگ برتر با تصمیم جواد نکونام سرمربی تراکتوری‌ها این بازیکن از تیم کنار گذاشته شد و به کمیته انضباطی این باشگاه سپرده شد.



پیام باشگاه تراکتور پس از مصاحبه بیرانوند پس از دیدار تراکتور مقابل استقلال به این شرح است:



