سعید دقیقی پس از تساوی نساجی برابر ذوب‌آهن، میانگین سنی پایین تیم را یکی از دلایل نوسان عملکرد بازیکنان دانست و بر ضرورت صبوری تأکید کرد.

سرمربی نساجی: تیمی جوان و آینده‌دار داریم که به زمان و حمایت هواداران نیاز دارد

سرمربی نساجی: تیمی جوان و آینده‌دار داریم که به زمان و حمایت هواداران نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سعید دقیقی پس از تساوی یک بر یک نساجی برابر ذوب‌آهن اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر، درباره شرایط این تیم گفت: نمی‌توان تیم‌ها را بدون در نظر گرفتن بودجه و شرایط بازار نقل‌وانتقالات با یکدیگر مقایسه کرد و نساجی بر اساس بودجه و داشته‌های باشگاه بسته شده است.

وی افزود: میانگین سنی بازیکنان نساجی حدود ۲۴ تا ۲۵ سال است و سه، چهار بازیکن زیر ۲۱ سال نیز در تیم حضور دارند که آینده خوبی پیش رو دارند.

دقیقی گفت: بسیاری از بازیکنان نساجی قرارداد‌های سنگینی ندارند و ممکن است بازیکنی که امروز با رقم پایین در این تیم بازی می‌کند، در آینده به بازیکنی با ارزش بسیار بالاتر تبدیل شود و به سرمایه باشگاه تبدیل شود.

سرمربی نساجی درباره وضعیت مصدومان تیم نیز اظهار داشت: سجاد حسینی مصدوم بود، کوهی با آسیب‌دیدگی مچ پا بازی کرد، فراز امامی به‌تازگی به تیم اضافه شده و شیخی نیز تازه از مصدومیت خارج شده است؛ چند بازیکن جوان دیگر هم داریم که به مرور زمان می‌توانند کیفیت بیشتری از خود نشان دهند.

وی درباره احتمال تقویت نساجی در ادامه فصل گفت: قطعاً در برخی نقاط نیاز به تقویت داریم، اما باید شرایط باشگاه را نیز در نظر گرفت و در صورت فراهم شدن شرایط، نقاط ضعف تیم را برطرف می‌کنیم.

دقیقی با تمجید از هواداران قائمشهری افزود: نساجی برای مردم قائمشهر فقط یک تیم فوتبال نیست و بخش مهمی از زندگی آنهاست؛ بنابراین مسئولیت ما در قبال این هواداران سنگین است و باید تلاش کنیم با فوتبال بخشی از حال خوب آنها را رقم بزنیم.

وی جوان بودن تیم را یکی از عوامل احساسی بازی کردن نساجی دانست و گفت: طبیعی است بازیکنان جوان در برخی مقاطع تحت تأثیر هیجان قرار بگیرند، اما این مسئله با کسب تجربه به مرور بهتر خواهد شد و نمی‌توان از یک تیم جوان انتظار داشت در تمام لحظات مسابقه بدون اشتباه بازی کند.

سرمربی نساجی با اشاره به بازی برابر ذوب‌آهن گفت: یک بازی تماشاگرپسند و جذاب داشتیم و موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم؛ ممکن است در یک بازی سه یا چهار گل بزنیم و در مسابقه‌ای دیگر شرایط متفاوت باشد، اما این تیم با گذشت زمان پخته‌تر خواهد شد.

دقیقی در پایان گفت: اگر قرار است برای موفقیت نساجی کنار هم باشیم، باید به یکدیگر اعتماد کنیم و امیدوارم با حمایت مدیریت باشگاه، بازیکنان و مردم قائمشهر و مازندران، روز‌های خوبی برای نساجی رقم بخورد.