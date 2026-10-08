فرمانده انتظامی شهرستان سملقان گفت: درگیری در مراسم عروسی روستای لنگر شهرستان سملقان منجر به جان باختن یک جوان ۲۱ ساله و مجروح شدن دو نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عیسی خدایی گفت: ماموران نیروی انتظامی موفق شدند در کمتر از ۵ ساعت، عامل اصلی جنایت را بازداشت کنند.

وی بیان کرد: در درگیری مراسم عروسی روستای لنگر یک جوان ۱۹ ساله با استفاده از سلاح سرد (چاقو) منجر به قتل یک جوان ۲۱ ساله شد و دو نفر دیگر نیز در مجروح شدند که هم‌اکنون تحت مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان هستند.

خدایی از خانواده‌ها خواست نظارت دقیق‌تری بر فرزندان خود داشته باشند و اجازه ندهند هیچ نوع سلاح سردی حمل کنند.

وی خطاب به جوانان گفت: در صورت مشاهده هرگونه تنش یا احتمال درگیری در هر جمعی، بلافاصله محل را ترک کنند و هرگز با سلاح سرد وارد میدان نشوند.