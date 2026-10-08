رئیس اداره آموزش و پرورش کیش اعلام کرد: تمامی مقاطع تحصیلی در کیش، از ۱۸ مهر به مدت یک هفته در قالب غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجائی فرد افزود: با توجه به ابلاغیه شورای تأمین در خصوص نحوه فعالیت مدارس و در راستای استمرار مطلوب فرآیند تعلیم و تربیت، فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس کیش در هفته آینده، براساس ابلاغیه، غیرحضوری انجام خواهد شد.

او افزود: مدیران مدارس با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به برنامه‌ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور استمرار منظم فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و اجرایی مدرسه اقدام کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، خاطرنشان کرد: برنامه و نحوه برگزاری کلاس‌های آموزشی، شیوه ارائه محتوا و تکالیف درسی، زمان‌بندی فعالیت‌های آموزشی و سایر موارد مرتبط، به اطلاع دانش‌آموزان و اولیا رسانده خواهد شد و بر حسن اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده نظارت مستمر می شود.

رجائی فرد تصریح کرد: مدیران مدارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه مشارکت و حضور مؤثر دانش‌آموزان در فرآیند آموزش غیرحضوری را فراهم کرده و با پیگیری مستمر روند فعالیت‌های آموزشی، نسبت به شناسایی و رفع موانع و مشکلات احتمالی اقدام لازم را انجام دهند.