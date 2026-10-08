\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u062f\u0648\u0686\u0631\u062e\u0647 \u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0634\u0627\u062f \u0648 \u0645\u0641\u0631\u062d \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0648\u062f.\n\n \u00a0\n