هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، برتری فولاد مقابل مس شهر بابک در اهواز

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، برتری فولاد مقابل مس شهر بابک در اهواز

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین دیدار روز نخست هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فولاد خوزستان و مس شهر بابک در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز مقابل هم قرار گرفتند که فولاد با نتیجه ۲ بر یک به بتری رسید.

محمدصادق نادرپور (۳۶ - گل به خودی) و امیرحسین جولانی (۵۱) برای فولاد و زبیر نیک‌نفس (۷۰) برای مس شهر بابک گلزنی کردند.

قضاوت بازی را برعهده هادی علی‌نیافرد بود و امیرحسین جولانی از فولاد و مهدی محمدی از مس را با کارت زرد جریمه کرد. همچنین محمد آژیر از مس با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.





شاگردان حمید مطهری با این پیروزی ۱۲ امتیازی شدند و با یک بازی کمتر در رده هفتم جدول رده‌بندی قرار گرفتند. آنها بدون احتساب بازی‌های فردا با تیم سوم جدول تنها یک امتیاز فاصله دارند. شاگردان قاسم شهبا نیز با ۵ امتیاز در جایگاه هفدهم ایستادند.