مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرگفت: با هدف تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این واحد‌ها پرداخت شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نصرالله کشاورز با اشاره به برنامه‌های حمایتی اداره کل صمت استان برای پایداری تولید واحد‌های صنعتی، اظهار کرد: در یک سال گذشته افزون بر ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به واحد‌های تولیدی استان پرداخت شده و روند تأمین مالی واحد‌های صنعتی همچنان با جدیت ادامه دارد.

وی با اشاره به تنوع در تخصیص منابع مالی، افزود: بخشی از این تسهیلات در قالب مصوبات سفر رئیس‌جمهور پرداخت شد که ۳۳ واحد تولیدی از این منابع بهره‌مند شدند و در قالب تبصره ۱۸ نیز ۲۲ واحد تولیدی تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کردند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه در زمان حاضر واحد‌های تولیدی دیگری نیز در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، اضافه کرد: نیاز‌های این واحد‌ها در کارگروه اقتصادی استان بررسی و پس از تصویب، مدارک و مستندات لازم برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته است؛ در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هماهنگی‌های لازم را با بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی انجام داده و پیگیری‌ها برای اختصاص منابع حمایتی بیشتر تداوم دارد.

کشاورز با تأکید بر تأثیر شرایط اقتصادی بر روند فعالیت کارخانه‌ها، یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تک‌نرخی شدن ارز و آثار ناشی از چالش‌های اخیر در تجارت بین‌الملل، گردش مالی و نقدینگی برخی واحد‌های تولیدی کاهش یافته است که از این رو تأمین سرمایه در گردش برای حفظ ظرفیت تولید، از اولویت‌های مهم دستگاه‌های نظارتی و حمایتی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به سایر چالش‌های واحد‌های صنعتی، عنوان کرد: در کنار تأمین مالی، تأمین مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی از مهم‌ترین مسائل واحد‌های صنعتی استان است که در بازدید‌های میدانی به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بحث واردات مواد اولیه، با توجه به محدودیت‌های موجود، برای موادی که در داخل تولید می‌شوند هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های تولیدکننده، دفاتر تخصصی وزارت صمت و استان‌های محل تولید صورت می‌گیرد و برای تأمین مواد اولیه وارداتی نیز مسیر‌های جایگزین و کم‌هزینه‌تر بررسی می‌شود.

مدیرکل صمت استان بوشهر با تأکید بر اهمیت عارضه‌یابی مستقیم، گفت: تلاش می‌شود با حضور گروه‌های تخصصی در بازدید از واحد‌های تولیدی، مسائل و مشکلات آنها احصا و برای رفع آنها راهکار عملیاتی ارائه شود. در همین راستا، روز‌های پنجشنبه به‌صورت ویژه به بازدید از واحد‌های صنعتی استان اختصاص یافته است تا ضمن آشنایی نزدیک با روند فعالیت واحدها، مسائل و مشکلات آنها به‌صورت مستقیم بررسی و پیگیری شود.

کشاورز با اشاره به ضرورت توسعه بازار‌های فروش محصولات تولیدی، تصریح کرد: موضوع عرضه محصولات در بازار‌های داخلی و خارجی نیز در بازدید‌ها و نشست‌های تخصصی دنبال می‌شود و در این زمینه ظرفیت‌های صادراتی، از جمله بازار روسیه، برای محصولات تولیدی استان بوشهر مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است.