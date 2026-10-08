

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد نصیری رئیس انجمن موی‌تای، در پی لغو مسابقات قهرمانی کشور بانوان در قم، با ابراز تأسف از اتفاقات پیش‌آمده، بر ضرورت بررسی دقیق و مستند عوامل و انگیزه‌های مؤثر در این رخداد تأکید کرد و گفت ورزشکارانی که ماه‌ها برای حضور در یک رویداد ملی تلاش کرده‌اند، نباید قربانی حواشی و اختلافات شوند.

در بخشی از بیانیه رییس انجمن موی تای آمده است؛ «مراتب تأسف خود را از این اتفاق اعلام می‌کنم و از همه ورزشکاران، مربیان، داوران، خانواده‌ها و به‌ویژه دختران عزیز ورزشکار که با انگیزه و آمادگی فراوان خود را برای حضور در این رقابت ملی آماده کرده بودند، صمیمانه پوزش می‌طلبم.

این مسابقات با پیش‌بینی حضور بیش از ۲ هزار ورزشکار از سراسر کشور، یکی از رویداد‌های کم‌سابقه و گسترده موی‌تای ایران به شمار می‌رفت؛ رقابتی ملی که برای برگزاری آن، ورزشکاران، مربیان، داوران، خانواده‌ها و عوامل اجرایی ماه‌ها تلاش کرده بودند. دختران و پسران ورزشکاری که با امید و انگیزه فراوان خود را برای حضور در این میدان آماده کرده و به قم آمده بودند تا توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند، در نهایت از فرصت رقابت و افتخارآفرینی محروم شدند. بی‌تردید، این اتفاق برای خانواده بزرگ موی‌تای ایران تلخ و تأسف‌بار است.

ورزش، عرصه رقابت سالم، اخلاق، احترام و جوانمردی است و ما در انجمن موی‌تای ایران همواره تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های این رشته را در چارچوب قوانین کشور و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه دنبال کنیم. بر همین اساس، حفظ آرامش، امنیت و حرمت همه شهروندان و ورزشکاران را اصلی اساسی می‌دانیم.

درباره عوامل و انگیزه‌های پشت پرده این رخداد نیز، ضمن پرهیز از هرگونه قضاوت شتاب‌زده، انتظار می‌رود مراجع ذی‌صلاح با بررسی دقیق و مستند، ابعاد و عوامل مؤثر در این اتفاق را روشن کنند. آنچه مسلم است، ورزشکارانی که ماه‌ها برای حضور در یک رویداد ملی تلاش کرده‌اند، نباید قربانی حواشی و اختلافات شوند. اختلاف‌نظر‌ها و نگرانی‌ها، هرچه باشد، باید از مسیر گفت‌و‌گو و بررسی مسئولانه دنبال شود و نباید به محرومیت جوانان از فرصت رقابت و فعالیت ورزشی بیانجامد.

در این میان، از مردم شریف و مهمان‌نواز قم که با محبت و همراهی خود از ورزشکاران و میهمانان استقبال کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. همچنین از مسئولان، مدیران ورزشی، عوامل اجرایی، داوران، مربیان و همه افرادی که برای برگزاری این رویداد تلاش کردند، تشکر و قدردانی دارم.

همچنین لازم می‌دانم از فرشته حسن‌زاده، بانوی پرافتخار موی‌تای ایران، که پیش‌تر مدال افتخار خود را به رهبر شهید انقلاب تقدیم کرده بود و در روز‌های اخیر نیز در جمعی در شهر قم حضور یافت و از خاطرات و باور‌های خود سخن گفت، قدردانی کنم. حفظ حرمت، شخصیت و هویت ورزشکاران و احترام به باور‌های آنان، بخشی از مسئولیت ما در قبال جامعه ورزش است.

ما در انجمن موی‌تای ایران، ضمن احترام به مردم شریف قم و همه دغدغه‌های مطرح شده، بر این باوریم که ورزش باید محل همدلی، گفت‌و‌گو و نزدیک شدن جوانان این سرزمین به یکدیگر باشد؛ بستری برای پرورش نسل جوان، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رقابت و پیشرفت.

امیدواریم با تدبیر و همکاری مسئولان ذی‌ربط، زمینه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در شرایط مناسب فراهم شود تا ورزشکارانی که برای حضور در این میدان ماه‌ها تلاش کرده‌اند، فرصت شایسته خود را برای رقابت و افتخارآفرینی به دست آورند.

تأکید می‌کنم که انجمن موی‌تای ایران، با احترام به قانون، ارزش‌های جامعه و همه اقشار مردم، مسئولیت خود در قبال ورزشکاران و آینده این رشته را ادامه خواهد داد و برای اعتلای موی‌تای و حمایت از جوانان کشور، مسیر قانونی و ورزشی خود را با جدیت دنبال خواهد کرد.»