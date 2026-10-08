تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر در خانه مقابل تیم سن‌ایچ ساوه به پیروزی رسید.

پیروزی پالایش نفت اصفهان مقابل سن ایچ ساوه

پیروزی پالایش نفت اصفهان مقابل سن ایچ ساوه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیدار تیم‌های فوتسال پالایش‌نفت اصفهان و سن‌ایچ ساوه در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهر در سالن شهدای نفت اصفهان برگزار شد.

پالایش نفت که در پایان هفته هفتم با ۱۰ امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار داشت به مصاف تیم سن‌ایچ رفت که با ۸ امتیاز در جایگاه نهم جدول ایستاده بود.

این دیدار با حساب ۳ بر یک به سود نماینده اصفهان پایان یافت

تیم فوتسال پالایش نفت در هفته نهم لیگ برتر جمعه یکم آبان در شهرآورد اصفهان به مصاف گیتی‌پسند خواهند رفت.