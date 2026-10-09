به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، دکتر محمد حسن رهنما با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان بوشهر در حوزه‌های آبزیان، دام و طیور اظهار کرد: دامپزشکی امروز دیگر یک دستگاه فقط ناظر نیست، بلکه به عنوان حلقه اتصال سلامت، اقتصاد تولید و صادرات، نقش محوری در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه دامپزشکی موفق یعنی وقوع بحران‌های احتمالی را قبل از تبدیل شدن به فاجعه شناسایی و خنثی کند، افزود: در سال ۱۴۰۴ تغییر راهبردی مهمی را در دستور کار قرار دادیم و نگاه خود را از بیماری‌محوری به سمت مدیریت کل زیست بوم تغییر دادیم. در این رویکرد، مدیریت کیفیت آب، تغذیه، امنیت زیستی و آموزش بهره‌برداران در کنار تشخیص بیماری قرار گرفته است تا سلامت تولید از مزرعه تا سفره تضمین شود.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به وضعیت مزارع پرورش میگو در استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸ مرکز پرورش میگو شامل ۳۵۶ مزرعه و ۳ هزار و ۸۳۸ استخر پرورشی در استان فعال هستند.

وی یادآور شد: به همت بهره‌برداران و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، تولید میگو که در سال‌های گذشته بر اثر بیماری اچ‌پی‌ان‌دی از ۴۰ هزار تن به ۱۷ هزار تن کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۴ به ۳۰ هزار تن بازگشت و پیش‌بینی‌ها برای سال جاری نویدبخش رشد بیشتری است.

دکتر رهنما با تأکید بر اهمیت آزمایشگاه‌های تشخیص دامپزشکی به عنوان بازوی اجرایی این مدیریت مخاطره گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۳۳ هزار آزمایش شیمیایی و میکروبی و در مجموع بیش از ۴۳ هزار آزمایش تخصصی شامل میکروب‌شناسی مرضی، سم‌شناسی و بررسی فلزات سنگین در استان انجام شده است. هدف اصلی از این حجم فعالیت، شناسایی خطرات احتمالی پیش از رسیدن محصول به سفره مردم است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اقدامات حوزه دام اشاره کرد و افزود: در شش ماهه نخست امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام در استان بوشهر واکسینه شدند که شامل تزریق حدود ۹۷۰ هزار دز واکسن راهبردی و واکسیناسیون ۱۹۰ هزار رأس دام علیه بیماری‌های مشترک انسان و دام است. همچنین ۱۹ هزار مورد مراقبت فعال در سامانه‌ها ثبت و ۴ هزار و ۲۲۷ مورد مراقبت تخصصی در حوزه بیماری‌های مشترک انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر در خصوص ساماندهی کشتارگاه‌ها نیز بیان کرد: رویکرد ما در ساماندهی واحد‌های سنتی فقط تعطیلی نیست، بلکه گذار به سمت زنجیره کشتار استاندارد، قابل نظارت و اقتصادی است تا ضمن تضمین سلامت مردم، در چرخه توزیع گوشت خللی ایجاد نشود.

دکتر رهنما تصریح کرد: دامپزشکی حافظ سرمایه تولیدکننده و سلامت مصرف‌کننده است و این دو هدف را به موازات هم پیش می‌برد. با وجود شرایط بحرانی در سال‌های اخیر، همکاران ما در تمامی بخش‌ها از نظارت بر کشتارگاه‌ها تا صادرات فرآورده‌ها به صورت مستمر پای کار بوده‌اند تا تأمین غذای سالم مردم هیچ‌گاه دچار وقفه نشود.