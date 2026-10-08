توانمندی‌های تولیدی، صنایع‌دستی و محصولات بومی ایلام با حضور تولیدکنندگان، صنعتگران و عشایر استان در نمایشگاه بین‌المللی تهران عرضه و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان به بازدیدکنندگان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان تولیدکنندگان، صنعتگران و عشایر استان ایلام است.

در کنار عرضه محصولات؛ معرفی آداب، سنت‌ها و جلوه‌های فرهنگ بومی ایلام نیز بخشی از این حضور است که با استقبال بازدیدکنندگان همراه شده است.

مدیرکل امور عشایر استان، مشارکت گسترده جامعه عشایری در این نمایشگاه را نشانه ظرفیت بالای تولید و توانمندی‌های اقتصادی این جامعه عنوان کرد.

این نمایشگاه با مشارکت صنعتگران حوزه میراث فرهنگی، کمیته امداد و استانداری ایلام برپا شده و تا ۱۹ مهرماه ادامه دارد.