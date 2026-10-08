به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم های فوتبال سپاهان و فجر شهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۸:۴۵ امشب (پنجشنبه) در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که شاگردان نویدکیا با نتیجه پر گل ۶ بر یک به برتری دست یافتند.

آریا یوسفی در دقیقه (۱۲، ۵۴)، احسان حاج‌صفی (۳۸، ۴۷)، مهدی لیموچی (۶۷) و آریا شفیع دوست (۷۹) برای سپاهان موفق به گلزنی شدند.

یادگار رستمی هم در دقیقه (۱+۴۵) تنها گل فجر را به ثمر رساند.

شاگردان محرم نویدکیا با این پیروزی ۱۳ امتیازی شدند و به رده چهارم جدول رده‌بندی صعود کردند.

شاگردان رسول خطیبی نیز با ۷ امتیاز در جایگاه سیزدهم ایستادند.

قضاوت این دیدار برعهده حسین زمانی بود و مجید نصیری از فجر را با کارت زرد جریمه و کسری طاهری، مهاجم سپاهان را دقیقه ۸۴ اخراج کرد.

پیش از بازی از احسان حاج‌صفی، کاپیتان سپاهان به دلیل رکورد تعداد بازی‌های ملی تجلیل شد. او با ۱۵۰ بازی در این زمینه رکورددار شد.