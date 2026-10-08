تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل فجر شهید سپاسی شیراز به برتری پرگل رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سپاهان و فجر شهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۸:۴۵ امروز (پنجشنبه) در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که شاگردان نویدکیا با نتیجه ۶ بر یک به برتری دست یافتند.

آریا یوسفی (۱۳) و (۵۳) احسان حاج صفی (۳۸) و (۴۷) لیموچی (۶۵)، آریا شفیع دوست (۸۰) برای سپاهان موفق به گلزنی شدند. این درحالی است که یادگار رستمی (۴۵+۱) تک گل فجرسپاسی را به ثمر رساند.

شاگردان محرم نویدکیا با این پیروزی ۱۳ امتیازی شدند و تا رده چهارم جدول رده‌بندی بالا آمدند و به نوعی بار دیگر خودشان را مدعی نشان دادند. شاگردان رسول خطیبی نیز با ۷ امتیاز در جایگاه سیزدهم ایستادند.

قضاوت این دیدار برعهده حسین زمانی بود و مجید نصیری از فجر را با کارت زرد جریمه و کسری طاهری، مهاجم سپاهان را دقیقه ۸۴ اخراج کرد.