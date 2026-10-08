به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به آمادگی یگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با آمادگی رزمی و توانمندی‌های عملیاتی، مأموریت حراست و دفاع از این منطقه راهبردی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: رزمندگان قرارگاه مدینه منوره فرزندان این آب‌وخاک هستند و در یگان‌های رزمی که یادگار دوران دفاع مقدس و مجاهدت‌های شهیدانی همچون شهید سلیمانی، شهید خرازی و شهید باکری هستند، با فرماندهانی بااراده و رزمندگانی آماده، برای دفاع از این منطقه راهبردی آمادگی دارند.

سرلشکر مصطفی ایزدی بیان کرد: این رزمندگان با اراده‌ای پولادین، طرح‌های عملیاتی قوی و بهره‌گیری از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های پیشرفته، خود را برای دفاع سرنوشت‌ساز از این منطقه در برابر دشمن آماده کرده‌اند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و فرزندان این آب‌وخاک در نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه، در کنار برادران خود در ارتش جمهوری اسلامی ایران، همچون ید واحد وظیفه حراست و دفاع از این منطقه را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: بازدیدهای انجام‌شده از این مناطق نشان می‌دهد همان فرزندان رزمندگان دوران دفاع مقدس که در برابر قدرت‌های جهانی ایستادند و پیروزی بزرگی را برای ملت ایران رقم زدند، امروز نیز همان مسیر را ادامه می‌دهند.

سرلشکر ایزدی با اشاره به آمادگی رزمندگان در منطقه گفت: تنگه هرمز امروز در اختیار و تحت کنترل رزمندگان اسلام قرار دارد و اقدامات دفاعی و آمادگی‌های رزمی در این منطقه روزبه‌روز گسترده‌تر و قوی‌تر می‌شود.

سرلشکر مصطفی ایزدی افزود: آنچه امروز در منطقه مشاهده می‌شود، بیانگر آمادگی رزمی نیروهای مسلح و اراده و انگیزه رزمندگانی است که مردم و بسیجیان در محور آن قرار دارند و با عشق و علاقه برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اجرای فرامین فرماندهی معظم کل قوا حضور دارند.

وی با اشاره به بازدید از یگان‌های رزمی اظهار کرد: آمادگی‌های موجود در حوزه مهندسی رزمی، عملیات‌های مختلف، آرایش رزمی و نحوه چینش تجهیزات و سلاح‌ها، نشان‌دهنده توانمندی و آمادگی نیروهای مستقر در منطقه است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: تلفیق توانمندی‌های رزمندگان در جزایر و آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، شرایط اطمینان‌بخشی را ایجاد کرده است و امیدواریم این آمادگی‌ها روزبه‌روز تقویت شود و صیانت مقتدرانه از منافع و حقوق ملت ایران در این منطقه تداوم داشته باشد.