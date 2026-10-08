به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،به گفته مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ۱۸ میز خدمت انتخاب رشته نیز در میدان‌ها و محل‌های تجمع مردم برپا شده و مشاوران متخصص، خدمات مشاوره‌ای را رایگان به داوطلبان ارائه می‌کنند.

سهرابی گفت:تین خدمات تا پایان فرآیند انتخاب رشته ادامه دارد و با هدف انتخاب آگاهانه رشته و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از انتخاب نادرست ارائه می‌شود.