رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: حضور در خارگ فرصتی برای بررسی نزدیک مسائل و مشکلات جزیره و شنیدن مطالبات مردم و مجموعه‌های فعال در این منطقه است و تلاش می‌کنیم موضوعات مطرح‌شده را در چارچوب وظایف کمیسیون پیگیری کنیم.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نصرالله پژمان‌فر در جریان حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جزیره خارگ با بیان این‌که مقاومت مردم خارگ و ایثار و فداکاری کارکنان صنعت نفت و پتروشیمی در سال‌های جنگ، بخشی ماندگار از تاریخ این جزیره و کشور است، اظهار کرد: مردم خارگ در سال‌های جنگ تحمیلی با وجود حملات متعدد دشمن، پای کار کشور و انقلاب ایستادند و از جزیره و تأسیسات حیاتی آن دفاع کردند.

وی افزود: کارکنان صنعت نفت و پتروشیمی نیز در شرایط بسیار سخت و با وجود تهدید‌های مستمر، برای استمرار تولید و صادرات نفت و حفظ چرخه اقتصادی کشور تلاش کردند و این ایستادگی و ایثار شایسته توجه و قدردانی است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: حضور در خارگ فرصتی برای بررسی نزدیک مسائل و مشکلات جزیره و شنیدن مطالبات مردم و مجموعه‌های فعال در این منطقه است و تلاش می‌کنیم موضوعات مطرح‌شده را در چارچوب وظایف کمیسیون پیگیری کنیم.

پژمان‌فر با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و شرایط ویژه خارگ گفت: نباید نقش مردم و کارکنان صنعت نفت این جزیره در حفظ منافع و زیرساخت‌های حیاتی کشور در دوران جنگ و پس از آن نادیده گرفته شود و مسائل و مطالبات این منطقه باید با نگاه دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران گفت: برنامه‌های بهسازی، نوسازی و ایمن‌سازی تأسیسات حیاتی نفت در خارگ با جدیت در حال اجراست.

عباس اسدروز افزود: تأسیسات نفتی خارگ از زیرساخت‌های مهم و راهبردی صنعت نفت کشور محسوب می‌شود و حفظ آمادگی عملیاتی، ارتقای ایمنی و استمرار فعالیت این مجموعه از اولویت‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران است.

وی ادامه داد: در همین راستا، طرح‌های مختلفی برای بهسازی و نوسازی تجهیزات و تأسیسات، افزایش ضریب ایمنی و ارتقای آمادگی عملیاتی در دستور کار قرار دارد و اجرای این اقدامات به صورت مستمر دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به شرایط ویژه جزیره خارگ گفت: صیانت از تأسیسات و استمرار فعالیت پایانه نفتی خارگ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجرای الزامات ایمنی و آمادگی همه‌جانبه نیرو‌های عملیاتی است.

اسدروز یادآور شد: کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی ایران در خارگ با وجود شرایط سخت عملیاتی، همواره برای حفظ آمادگی و استمرار صادرات نفت تلاش کرده‌اند و توسعه زیرساخت‌های ایمنی و عملیاتی نیز متناسب با نیاز‌های روز ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این اقدامات، افزایش تاب‌آوری تأسیسات، کاهش ریسک‌های عملیاتی و تضمین استمرار فعالیت پایانه نفتی خارگ به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز صادرات نفت کشور است.