نشست سراسری فرماندهان حوزه‌ ها و پایگاه‌ های مقاومت بسیج مراکز صدا و سیمای کشور در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، همایش فرماندهان حوزه‌ ها و پایگاه‌ های مقاومت بسیج مراکز صدا و سیمای کشور با هدف تبیین راهبردهای تحولی و تقویت هم‌ افزایی میان پایگاه‌های بسیج مراکز استان‌ها، به میزبانی مرکز رسانه آستان قدس رضوی در سالن همایش‌ های بین‌ المللی حرم رضوی برپا شد.

در این نشست، ضمن بررسی عملکرد حوزه‌ ها و پایگاه‌های بسیج در مراکز استانی، بر نقش کلیدی رسانه ملی در ترویج فرهنگ مقاومت و همچنین هم‌ افزایی بیش از پیش بسیج با سایر بخش‌ های سازمان صدا و سیما برای تحقق اهداف رسانه تراز انقلاب اسلامی تاکید شد.

حدود ۸۰ نفر از فرماندهان و بسیجیان مراکز استان‌ های رسانه ملی در این نشست حضور دارند.