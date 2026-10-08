معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با تشریح دستاورد‌های ورزش بانوان در دولت چهاردهم گفت: افزایش سهم و نقش بانوان در ارتقای عزت و اقتدار ملی در عرصه‌های بین‌المللی یکی از راهبرد‌های جدی وزارت ورزش بوده و نتایج آن را در رویداد‌های مختلف ورزشی، از جمله بازی‌های آسیایی ناگویا، شاهد بودیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فریبا محمدیان در گفت‌و‌گو با شبکه خبر اظهار کرد: کسانی که ورزش بانوان را دنبال می‌کنند، می‌دانند که در دولت چهاردهم ورزش بانوان با رویکردی ویژه‌تر و با عمق بیشتری وارد میدان شد. یکی از سیاست‌های مهم ما افزایش سهم و نقش بانوان در ارتقای عزت و اقتدار ملی در عرصه‌های بین‌المللی بود که این موضوع در انواع رویداد‌های ورزشی دنبال شد.

وی در خصوص افتخارآفرینی ورزش بانوان در ۲ سال گذشته، افزود: تاکنون ورزشکاران بانوی ایران حدود یک‌هزار و ۶۰۰ مدال به دست آورده‌اند که حدود ۵۵۰ مدال آن طلا بوده است. کسب مدال طلا در میادین ورزشی ارزش بسیار زیادی دارد؛ چرا که ورزشکار بانوی ما به عنوان نماینده مردم ایران روی سکو می‌رود، سرود جمهوری اسلامی ایران نواخته می‌شود و پرچم کشورمان به اهتزاز درمی‌آید. این اتفاق برای رشته ورزشی، ورزش کشور و مردم امیدآفرین و شوق‌آفرین است و حال جامعه را خوب می‌کند.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: البته فعالیت ما تنها به ورزش قهرمانی محدود نمی‌شود. بخش مهم دیگری از مأموریت ما ارتقای تندرستی و نشاط بانوان از طریق ورزش همگانی است. باید الزامات لازم برای دسترسی بانوان به اماکن ورزشی فراهم شود و این موضوع یکی از برنامه‌های جدی ماست.

محمدیان با تأکید بر ضرورت افزایش سهم و نقش بانوان در ابعاد مختلف توسعه ورزش گفت: ما ورزش را یک موضوع جدی می‌دانیم و آن را صرفاً یک فعالیت تفریحی تلقی نمی‌کنیم. طبق فرمایشاتی که رهبر شهید ما در دیدار با ورزشکاران داشتند، در لایه لایه مدیریت کلان ورزش، «ورزش یک امر جدی است» و ایران قوی، ورزش قوی می‌خواهد و برنامه‌های ما در حوزه فدراسیون‌ها، استان‌ها و بخش بانوان فدراسیون‌ها به یک انسجام رسیده است و امیدواریم همان‌طور که نتایج این برنامه‌ریزی را در بازی‌های آسیایی ناگویا دیدیم، در المپیک نیز شاهد تداوم آن باشیم.

وی درباره موفقیت ورزش بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: گذشته و زحمات افرادی که پیش از ما در ورزش بانوان فعالیت کرده‌اند، انکارناپذیر است و ما وظیفه داریم از داشته‌های ورزش کشور مراقبت کنیم. باید از همه کسانی که در این حوزه زحمت کشیده‌اند، قدردانی کنم.

محمدیان افزود: آنچه در ناگویا رقم خورد، حاصل یک برنامه‌ریزی ویژه بود. ما حدود ۱۶۰ جلسه تخصصی با فدراسیون‌ها داشتیم که در این جلسات نفر اول ورزش کشور حضور داشت و موضوعات به شکل دقیق بررسی می‌شد. هر مانع یا شکاف معناداری که وجود داشت، با دستور دکتر دنیامالی به شکل ویژه توسط ما مورد بررسی قرار می‌گرفت.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: ما مدیریت راه‌حل و افزایش بهره‌وری را سرلوحه کار خود قرار دادیم. در بازی‌های آسیایی ناگویا از ۳۵ رشته ورزشی بانوان، در ۲۵ رشته بانوان به اندازه یا بیشتر از مردان حضور داشتند. همچنین برای نخستین‌بار سه مدال طلای بانوان در بازی‌های آسیایی به دست آمد که این اتفاق حاصل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان بود و اتفاقی رقم نخورد.

وی ادامه داد: از ۱۶ مدالی که بانوان ایران در ناگویا به دست آوردند، ۱۱ مدال در رشته‌های المپیکی بود؛ بنابراین نوع برنامه ما از ابتدا بر مدار المپیک و با نگاه بلندمدت طراحی شده بود. در رشته‌هایی مانند ژیمناستیک و وزنه‌برداری نیز اتفاقات خوبی رقم خورد و تنوع مدال‌آوری، ظرفیت‌سازی و نگاه به قله المپیک در برنامه‌های وزارت ورزش برای بخش بانوان وجود داشت.

محمدیان درباره توزیع امکانات و منابع ورزشی بانوان گفت: بخشی از زیرساخت‌های ورزشی مشترک میان بانوان و آقایان است که نحوه بهره‌برداری از آنها بر اساس جدول برنامه مشخص می‌شود. بخشی از اماکن نیز ویژه بانوان است و در زمان‌های تعیین‌شده باید در اختیار آنها قرار بگیرد.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد امکانات سخت‌افزاری ورزشی کشور به نوعی ویژه بانوان است و ۷۰ درصد باقی‌مانده نیز عمدتاً به صورت مشترک مورد استفاده بانوان و آقایان قرار می‌گیرد.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: باید سخت‌افزار‌های ورزشی را به گونه‌ای طراحی کنیم که بهره‌وری آنها افزایش پیدا کند. یکی از معیار‌های عملکرد مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها، میزان دسترسی بانوان به امکانات ورزشی است.