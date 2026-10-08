نشست تخصصی با موضوع آموزش ورزش‌ های اصلاحی و مدیریت بیماری‌ های مزمن، با هدف ارتقای سلامت و آشنایی با سبک زندگی سالم، در مسجد نقویه احمدآباد مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سلسله نشست‌ های سلامت‌ محور در مسجد نقویه با تمرکز بر ارتقای سلامت عمومی و با حضور نمازگزاران و مراجعان سلامت از استان خراسان رضوی و استان های دیگر و حتی مراجعانی از خارج کشور برگزار شد.

در این برنامه، استاد گنجوی، متخصص ورزش‌ های تخصصی و عمومی، به ارائه توصیه‌ های ورزشی ویژه برای کنترل بیماری‌ های مختلف پرداخت.

در این نشست، ارائه راهکارهای ورزشی تخصصی برای مدیریت بیماری‌ هایی نظیر دیابت، فشار خون، بیماری‌ های قلبی-عروقی، مشکلات کلیوی، گوارشی و نارسایی‌ های حرکتی، بخش اصلی مطالب ارائه شده را تشکیل داد.

گنجوی در این برنامه با نمایش عملی حرکات ورزشی، نحوه انجام تمرینات اصلاحی را در منزل جهت پیشگیری از پیشرفت بیماری‌ ها و کنترل علائم، به مخاطبان آموزش داد.

در حاشیه این نشست، کارشناسان بر اهمیت بازگشت به کارکردهای جامع و اجتماعی مساجد تأکید کردند.

با توجه به اینکه مسجد در تاریخ اسلام علاوه بر عبادت، پایگاه بررسی نیازهای اساسی اجتماعی همچون ازدواج، اشتغال و حمایت‌ های مالی بوده است، برگزاری چنین برنامه‌ های سلامت‌ محوری گامی در جهت بازسازی این نقش کلیدی و پیوند میان عبادت و سلامت است.

قرار است در هفته‌ های آتی، نشست‌ های تخصصی بیشتری در حوزه «سبک زندگی اسلامی و سلامت‌ محور» با حضور پزشکان متخصص و فوق‌ تخصص در مسجد نقویه برگزار شود تا از ظرفیت مساجد در جهت ارتقای سطح دانش بهداشتی و سلامت جامعه استفاده شود.