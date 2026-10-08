

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین مرحله از رقابت‌های جایزه بزرگ در سال ۲۰۲۶ جمعه ۱۷ مهر با حضور ۲۵۳ تکواندوکار از ۵۴ کشور به مدت سه روز به میزبانی فرانسه در سالن «مارسل سردان» شهر پاریس برگزار می‌شود.

در روز نخست این مسابقات جمعه ۱۷ مهرماه تکواندوکاران اوزان به اضافه ۶۷ کیلوگرم زنان، منهای ۵۸ و به اضافه ۸۰ کیلوگرم مردان برگزار خواهد شد که ابوالفضل یزدانی، مهدی رزمیان، آرین سلیمی و محمد حسین یزدانی به دیدار رقبای خود می‌روند.

بر اساس برنامه اعلام شده ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشته و سپس به دیدار برنده مبارزه مهدی رزمیان و «گابریل راموس» از برزیل می‌رود.

در وزن به اضافه ۸۰ کیلوگرم آرین سلیمی و محمد حسین یزدانی دو نماینده کشورمان در اولین دیدار به مصاف دیکر می‌روند تکواندوکار برنده این مبارزه با یکی از نمایندگان ازبکستان یا کرواسی پیکار می‌کند.

رقابت‌های تکواندو جایزه بزرگ فرانسه از رقابت‌های (G۴) است و به دارنده مدال طلا ۶۰ امتیاز، مدال نقره ۳۶ و مدال برنز هم ۳۱.۶ امتیاز در مسیر کسب سهمیه المپیک تعلق می‌گیرد.