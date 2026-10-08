به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان در آیین خون صلح در شهرستان دلفان، ضمن تجلیل از ایثارگری خانواده‌های اولیای دم، صلح و سازش را زیربنای مصلحت اجتماع و شرط اصلی تحقق جامعه‌ای امن دانست و بر گسترش دایره میانجی‌گری از پرونده‌های قتل به اختلافات مالی و خانوادگی تأکید کرد.

عمران علی‌محمدی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و تقدیر از حرکت ایثارگرانه خانواده متوفی، اظهار کرد: امروز در شهرستان دلفان شاهد یک حرکت معنوی و جلوه‌ای خاص از کرامت انسانی هستیم؛ عزیزانی که به عشق امام شهید، از حق خود گذشتند و درس بزرگی به جامعه دادند،این گذشت، نه تنها یک عمل اخلاقی، بلکه مصداق بارز مصلحت اجتماع و تقویت‌کننده انسجام عمومی است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به موفقیت‌های شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح در این شهرستان، تصریح کرد: مردم شریف دلفان در کمتر از یک سال گذشته در ۱۳ فقره پرونده مهم، با روحیه گذشت و رضایت از یکدیگر پیش‌قدم شده‌اند،این سبقت گرفتن در خیر، نشان‌دهنده اصالت و فرهنگ غنی این دیار است و دستگاه قضایی نیز با افتخار، حمایت از این شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح را به عنوان بازوان توانمند خود در اولویت قرار داده است.

علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اینکه امنیت پایدار، زیربنای پیشرفت مادی و معنوی جامعه است، افزود: وقتی جامعه‌ای امنیت داشته باشد، دانش‌آموز، دانشجو، کشاورز و کارمند با فراغ بال به فعالیت می‌پردازند و این فضا، بستر رشد فضایل اخلاقی است، ما در دستگاه قضایی خادم مردم هستیم و تمام تلاشمان ایجاد زندگی بر مدار عدالت است تا ناامنی هیچ فعالیت اقتصادی یا اجتماعی را مختل نکند.

وی ضمن هشدار نسبت به عواقب تیراندازی‌ها و نزاع‌های خیابانی در برخی مراسم‌های محلی، تصریح کرد: ما خدمتگذاران نظام اسلامی در کنار شما بزرگواران به عنوان مصلحین و نخبگان جامعه، وظیفه داریم ریشه‌های جرم را بخشکانیم. استفاده از سلاح در مراسم‌های شادی یا عزا، زمینه درگیری‌های جبران‌ناپذیر را فراهم می‌کند. باید به فرزندانمان بیاموزیم در لحظات خشم، خویشتن‌دار باشند؛ چرا که یک تصمیم عجولانه ممکن است زندگی دو خانواده را برای ده‌ها سال درگیر بحران کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه تلاش‌ها نباید صرفاً در پرونده‌های قصاص خلاصه شود، تأکید کرد: اختلافات مالی و خانوادگی، زمینه‌ساز درگیری‌های بسیاری هستند. بسیاری از زوج‌های جوان که تجربه کافی از فراز و نشیب‌های زندگی ندارند، در یک تصمیمِ هیجانی و عجولانه، بنیاد خانواده را با خطر فروپاشی مواجه می‌کنند.

علی محمدی گفت:طبق کلام امیرالمؤمنین علی (ع)، انسان موجودی است که با یک کلمه، نظرش تغییر می‌کند؛ بنابراین وظیفه بزرگان و صلح‌یاران است که با مداخله به‌موقع و خردمندانه، از بروز این جدایی‌ها جلوگیری کنند.

وی با یادآوری آموزه‌های ائمه اطهار (ع) افزود: نباید تصور کرد که اگر شخصی در زندگی دچار خطا شد، دیگر راه بازگشتی وجود ندارد. باید به جوانان بیاموزیم که با سعه‌صدر و حوصله، مشکلات را حل کنند؛ چرا که زندگی در سایه گذشت و توبه، همان حیات طیبه است که اسلام بر آن تأکید دارد.