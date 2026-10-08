پخش زنده
امروز: -
رقابتهای پیش فصل لیگ برتر بسکتبال در فصل ٠٦-١٤٠٥ با پیروزی تیمهای طبیعت اسلامشهر و نفت آبادان آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای پیش فصل لیگ برتر بسکتبال در فصل ٠٦-١٤٠٥ از امروز (پنجشنبه ١٦ مهر) آغاز شد.
در روز نخست این سری مسابقات، ٢ دیدار برگزار شد که طی آن تیمهای طبیعت اسلامشهر و نفت آبادان برابر حریفان شان به برتری دست بافتند.
نتیجه این دیدارها به این شرح است:
*گلنور اصفهان ٦٦ - نفت آبادان ٧٩
*طبیعت اسلامشهر ٩٢ - نفت زاگرس جنوبی ٧٩
مسابقات پیش فصل لیگ برتر بسکتبال، روز شنبه (١٨ مهر) با برگزاری ٣ دیدار پیگیری میشود. برنامه این دیدارها به این شرح است:
شنبه ١٨ مهر
*طبیعت اسلامشهر - گلنور اصفهان
*نفت زاگرس جنوبی - نفت آبادان
*نفت و گاز گچساران - استقلال تهران
رقابتهای پیش فصل لیگ برتر بسکتبال در فصل ٠٦-١٤٠٥ تا ٢٢ مهر ادامه خواهد داشت.