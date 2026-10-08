

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال در فصل ٠٦-١٤٠٥ از امروز (پنجشنبه ١٦ مهر) آغاز شد.

در روز نخست این سری مسابقات، ٢ دیدار برگزار شد که طی آن تیم‌های طبیعت اسلامشهر و نفت آبادان برابر حریفان شان به برتری دست بافتند.

نتیجه این دیدار‌ها به این شرح است:

*گلنور اصفهان ٦٦ - نفت آبادان ٧٩

*طبیعت اسلامشهر ٩٢ - نفت زاگرس جنوبی ٧٩

مسابقات پیش فصل لیگ برتر بسکتبال، روز شنبه (١٨ مهر) با برگزاری ٣ دیدار پیگیری می‌شود. برنامه این دیدار‌ها به این شرح است:

شنبه ١٨ مهر

*طبیعت اسلامشهر - گلنور اصفهان

*نفت زاگرس جنوبی - نفت آبادان

*نفت و گاز گچساران - استقلال تهران

رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال در فصل ٠٦-١٤٠٥ تا ٢٢ مهر ادامه خواهد داشت.