سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری: پیش بینی می‌شود حدود ۸۷ میلیارد تومان مطالبات باقیمانده گندمکاران استان تا اواخر هفته آینده پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، سعیدی گفت: گندم خریداری شده از کشاورزان استان در قالب خرید تضمینی سال جاری ۲۵ هزار و ۵۹۸ تن و به ارزش ۱۲۵۱ میلیارد تومان بود که تاکنون ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

به گفته وی خرید تضمینی گندم در استان نسبت به کل خرید در سال گذشته، بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.