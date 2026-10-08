معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در بازدید از ظرفیت‌های گردشگری کلات، بر توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و معرفی مناطق کمتر شناخته‌شده کلات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: کلات با برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، تمدنی، طبیعی، آبشارها، صنایع‌دستی و روستا‌های گردشگری، برای سلیقه‌های مختلف گردشگران جذابیت دارد و باید زمینه شکوفایی این ظرفیت‌ها فراهم شود.

انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به ثبت کلات به عنوان منطقه نمونه گردشگری افزود: برای رونق گردشگری باید علاوه بر مقاصد شناخته‌شده، به سراغ مناطق کمترشناخته‌شده‌ای رفت که از ظرفیت، جذابیت و قابلیت سرمایه‌گذاری برخوردارند.

وی همچنین ایجاد مجتمع‌های گردشگری و بازارچه‌های مرزی را از ظرفیت‌های قابل بررسی در منطقه دانست و ادامه داد: این فضا‌ها می‌توانند زمینه عرضه، تجاری‌سازی و بازاریابی محصولات روستایی و صنایع‌دستی مردم منطقه را فراهم کنند.

محسنی بندپی با اشاره به ظرفیت‌های مسجد جامع، عمارت خورشید و فضا‌های پیرامونی آن، بر جذب سرمایه‌گذار و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: توسعه بوم‌گردی‌ها نیز می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی ارتکند و آبشار این منطقه، افزود: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای حضور گردشگران را ضروری است.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ساختار اداری حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کلات تأکید کرد و ارتقای نمایندگی این اداره به اداره شهرستان و افزایش نیروی انسانی را از مطالبات قابل پیگیری عنوان کرد.

محسنی بندپی گفت: کلات را شهرستانی برخوردار از ظرفیت‌های متنوع گردشگری است و بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و جامعه محلی برای تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی، اشتغال و رونق گردشگری تأکید کرد.