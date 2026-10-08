به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرودگاه شهدای رامسر میزبان رویداد سه‌روزه سقوط آزاد چتربازان حرفه‌ای کشور است؛ رویدادی که با حضور چتربازان دارای گواهینامه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.

زینب محمدی‌بخش، مسئول برگزاری این رویداد گفت: این برنامه توسط مجموعه ماکان، شرکت گردشگری زیرمجموعه ماهان ایر برگزار می‌شود و برگزاری آن در ماه‌های مهر و آبان در تقویم سالانه این مجموعه قرار دارد.

وی افزود: در این دوره جمعی از حرفه‌ای‌ترین چتربازان کشور با گواهینامه‌های بین‌المللی حضور دارند و برنامه با تأیید و هماهنگی‌های لازم با سازمان هواپیمایی کشوری برگزار می‌شود.

محمدی‌بخش گفت: برای اجرای این رویداد از بالگرد سنگین Mi-۱۷۱ شرکت هلیکوپتری یاس‌ایر استفاده می‌شود و برنامه طی سه روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: حدود ۱۰ لود پروازی برای این دوره پیش‌بینی شده که در هر لود حدود ۲۰ نفر حضور خواهند داشت و عملیات پروازی طبق برنامه و با رعایت الزامات ایمنی انجام می‌شود.

مسئول برگزاری رویداد از برگزاری کلاس‌های توجیهی و آموزش‌های زمینی در حاشیه این برنامه خبر داد و گفت: شرکت‌کنندگان پیش از انجام پرواز، آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم را دریافت می‌کنند.

محمدی‌بخش با اشاره به ظرفیت‌های رامسر برای میزبانی رویداد‌های ورزش‌های هوایی افزود: این شهرستان به دلیل برخورداری همزمان از جنگل، دریا، کوهستان و فرودگاه، ظرفیت مناسبی برای برگزاری چنین رویداد‌هایی دارد و برنامه‌های تخصصی می‌تواند به معرفی بیشتر این ظرفیت‌ها در سطح کشور کمک کند.

وی گفت: برگزاری برنامه‌های چتربازی و ورزش‌های هوایی در بسیاری از کشور‌های مطرح مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر جنبه ورزشی، می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و طبیعی مناطق میزبان نیز مؤثر باشد.

مسئول برگزاری این دوره از همکاری استاندار مازندران، مدیرکل فرودگاه‌های استان، شورای تأمین استان و شهرستان رامسر، فرماندار رامسر، مجموعه‌های نظامی و امنیتی، سپاه، پلیس فرودگاه، دستگاه‌های ذی‌ربط، مجموعه فرودگاه شهدای رامسر، عوامل اجرایی و شرکت‌کنندگان قدردانی کرد.