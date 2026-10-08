تیشرت ویژه انیمیشن سینمایی «نگهبانان خورشید» با امضای جمعی از مدیران، هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده سینمای کودک و نوجوان، در یک حراج خیریه عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ انیمیشن سینمایی «نگهبانان خورشید» که با نگاهی به فرهنگ و جغرافیای استان سیستان و بلوچستان تولید شده است، در اقدامی نمادین و خیرخواهانه، پویشی را برای حمایت از دانش‌آموزان این منطقه آغاز کرد.

در این حرکت اجتماعی، تیشرت ویژه این انیمیشن با امضای رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حامد جعفری رئیس بنیاد سینمایی فارابی و دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و جمعی از هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده سینما و تلویزیون کشور، از جمله داریوش فرضیایی، گیتی خامنه، نعیمه نظام‌دوست، سید جواد هاشمی، هلیا امامی، رضا استادی، سعید شیخ‌زاده و تنی چند از دیگر هنرمندان حوزه کودک و نوجوان، مزین شده است.

این تیشرت به عنوان یادگاری از همدلی «خانواده سینمای کودک»، در یک حراج خیریه عرضه خواهد شد.

تمامی عواید حاصل از این حراج، بدون واسطه و با هدف تأمین نیاز‌های آموزشی و تجهیز مدارس مناطق هدف در استان سیستان و بلوچستان هزینه خواهد شد.

انتخاب این استان برای اجرای پویش، ارتباطی مستقیم با هویت داستانی «نگهبانان خورشید» دارد. سازندگان این انیمیشن تلاش کرده‌اند تا پیوند میان قصه و واقعیت را حفظ کرده و روایت فیلم را که ریشه در این خاک دارد، خارج از پرده سینما و در کنار کودکان همان سرزمین تداوم بخشند.

جشنواره کودک و نوجوان امشب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اصفهان به کار خود پایان می دهد.