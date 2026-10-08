مدیر امور سینماها و امور استان‌های جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: ۲۸ هزار و ۶۳۰ دانش‌آموز از فیلم‌های منتخب جشنواره در اصفهان و استان‌های مختلف کشور دیدن کردند.

استقبال از جشنواره فیلم کودک و نوجوان در ۶ استان

استقبال از جشنواره فیلم کودک و نوجوان در ۶ استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمدرضا فرجی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های استانی جشنواره همزمان با برگزاری این رویداد در شهر اصفهان، از استقبال گسترده دانش‌آموزان از فیلم‌های منتخب جشنواره خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اکران فیلم‌ها در استان‌ها گفت: ۲۸ هزار و ۶۳۰ دانش‌آموز از فیلم‌های منتخب جشنواره در اصفهان و استان‌های مختلف کشور دیدن کردند.

مدیر امور سینما‌ها و امور استان‌های جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان افزود: استان‌های اصفهان، قم، مازندران، بوشهر، گلستان و خراسان رضوی به‌ترتیب بیشترین آمار حضور تماشاگران در سالن‌های سینما را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند.

فرجی تأکید کرد: این آمار صرفاً مربوط به حضور دانش‌آموزان در سانس‌های صبح است. همچنین یکی از سالن‌های مجموعه سینمایی چهارباغ و یکی از سالن‌های مجموعه سیتی‌سنتر، ۱۵ فیلم سینمایی را در سانس‌های بعدازظهر، طی سه سانس و در برخی موارد در سانس فوق‌العاده، برای خانواده‌های شهر اصفهان نمایش داده‌اند که آمار نهایی حضور خانواده‌ها پس از پایان اکران فیلم‌ها اعلام خواهد شد.

مدیر امور سینما‌ها و امور استان‌های جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان همچنین درباره نمایش فیلم‌ها در قالب سینماسیار در شهر میناب و شهر‌های اطراف اصفهان گفت: با توجه به ادامه نمایش فیلم‌ها در این مناطق، آمار نهایی اعلام خواهد شد.